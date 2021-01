PSG Mercato : Liverpool passé devant le Real pour Mbappé ?

Publié le 29 janvier 2021 à 10:45

Kylian Mbappé fait tourner la tête aux grands clubs en Europe. Tous sont à l’affût pour tenter de le recruter s’il ne prolonge finalement pas son contrat au PSG. Ces dernières heures, la rumeur du mercato évoque un intérêt grandissant de Liverpool pour le buteur du club de la capitale.

Kylian Mbappé réfléchit, Liverpool ne le lâche pas

Kylian Mbappé n’est pas concerné par ce mercato hivernal, mais son nom anime quand même le marché. En effet, de grosses écuries, notamment le Real Madrid, surveillent le moindre mouvement de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Non seulement il est scruté, mais ses déclarations sont décortiquées minutieusement, afin de comprendre le message caché derrière ou voilé. Et cette semaine, l’attaquant parisien a fait une sortie annonçant la couleur sur son avenir. « Je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans les prochaines années, où je veux être. […] C'est certain qu'il va falloir bientôt faire un choix. Je n'ai pas envie de signer un contrat et dire un an après je veux partir. Si je signe (au Paris SG, ndlr) c’est pour rester, c'est pour ça que cela demande une réflexion », a-t-il déclaré.

Suite à cette annonce, le Real Madrid a réaffirmé son intention de transférer Kylian Mbappé dès que possible. Selon les médias espagnols, le club madrilène n’attend qu’un signal du joueur de 22 ans, afin de passer à l’attaque. Informé de la danse de grosses pointures autour du Tricolore, Liverpool se montre également très intéressé. D’après les informations de Canal+, dans de l'émission Late Football Club, le manager des Reds ne lâche pas du tout le meilleur buteur du PSG de la Ligue 1. En retour, ce dernier ne semble pas insensible à l'intérêt du club de Premier League. La source croit savoir que « Jürgen Klopp fait un vrai pressing auprès de l’entourage » de Kylian Mbappé. Son plan ? trouver une alternative au trio Sadio Mané - Firmino - Mohamed Salah.

Fabinho impliqué pour attirer le buteur du PSG ?

Au sein du club de la Mersey, le technicien allemand s’appuierait sur Fabinho, ancien coéquipier du champion du monde français à l’AS Monaco, afin de tenter de l’attirer à Liverpool. Rappelons que le contrat de la star du Paris Saint-Germain prend fin le 30 juin 2022, soit dans une saison et demie. Et, il attend la fin de l'exercice actuel pour prendre la décision sur son futur. Nouvel entraîneur des Rouge et Bleu, Mauricio Pochettino est confiant pour la prolongation du bail du N°7 de son équipe. « Il existe des rumeurs, mais je le vois au PSG pour de nombreuses années. Et c’est la volonté du club. Nous comptons sur lui aussi longtemps que nous sommes ici. Il est vrai qu’il doit prendre une décision, mais nous le voyons content et très engagé dans ce projet », a-t-il rassuré, jeudi dans Marca. Le Real Madrid et Liverpool sont ainsi prévenus.













Par ALEXIS