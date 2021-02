PSG Mercato : Une pépite du Paris SG en direction de Chelsea

Publié le 10 février 2021 à 18:00

Un jeune joueur issu du PSG n’a pas le temps de jeu qu’il souhaite à Paris. Néanmoins, son profil intéresse Chelsea FC et son nouvel entraîneur Thomas Tuchel. Le milieu de terrain de 18 ans pourrait rejoindre l’ex-coach du Paris Saint-Germain à Londres, à l’issue de son contrat qui prend fin le 30 juin 2021.

PSG : Ruiz-Atil lancé par Tuchel et écarté par Pochettino

Kays Ruiz-Atil était présent dans le groupe professionnel du PSG, sous l’ère Thomas Tuchel cette saison en Ligue 1. Il a figuré sur la feuille de match 15 fois et est entré en jeu 7 fois. Cependant, il n'a joué que des bouts de match lors de ses apparitions. À l’arrivée de Mauricio Pochettino, le jeune joueur était resté sur le banc de touche contre l’ASSE (1-1), lors de la 18e journée du championnat, le 6 janvier. Et depuis plus d'un mois, il n’a plus été convoqué par le nouveau coach du PSG. L’Équipe croit savoir que Kays Ruiz-Atil a été sorti du groupe en raison de sa situation contractuelle. Pour RMC Sport, il ne sera pas prolongé et se dirige tout droit vers la porte de sortie du club de la capitale, à 4 mois de la fin de son bail.

Tuchel va-t-il attirer Kays Ruiz-Atil à Chelsea ?

Selon les informations de Foot Mercato, la pépite parisienne est dans le viseur de Chelsea. Cette dernière source assure que le club de Premier League « est toujours intéressé par le profil du Franco-Marocain et qu’un rendez-vous avait d’ailleurs eu lieu la saison passée entre l’entourage du joueur et les dirigeants du club londonien ». Lors du mercato d'été prochain, Thomas Tuchel, qui avait permis à Kays Ruiz-Atil de jouer 181 minutes en championnat au PSG, « pourrait aider » les Blues à récupérer librement le prometteur milieu de terrain.

Pour rappel, le natif de Lyon avait fait une grande partie de sa formation à l'académie du FC Barcelone de 2009 à 2015, après un bref passage dans le centre de formation de l'OL.













Par ALEXIS