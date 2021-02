PSG : LdC, gros danger signalé à Pochettino contre le Barça

Publié le 12 février 2021 à 16:00

À quatre jours du très attendu choc entre le PSG et FC Barcelone, en 8e de finale aller de la Ligue des champions, Mathieu Valbuena s’est inquiété pour le club de la capitale. Le nouvel entraineur Mauricio Pochettino est en effet privé de Neymar et Angel Di Maria, blessés.

Neymar et Di Maria absents, le PSG diminué

Neymar et Angel Di Maria, deux joueurs décisifs du PSG, sont absents pour affronter le Barça en Champions League, ce mardi 16 février au Camp Nou. Le brésilien s’est blessé contre le SM Caen en coupe de France, mercredi, et il souffre d’une lésion du long adducteur gauche. Il sera indisponible pendant un mois comme l’a communiqué le Paris Saint-Germain.Quant au polyvalent ailier argentin, il a été touché lors du classico contre l’OM, le dimanche 7 février dernier, dans le premier quart d’heure de jeu. Il a été victime d’une lésion du muscle droit fémoral de la cuisse droite. Son indisponibilité est estimée à une quinzaine de jours au minimum.

C’est donc sans ces deux joueurs offensifs que le Paris SG se déplacera à Barcelone, mardi. Selon Mathieu Valbuena, c’est un gros coup dur et un vrai handicape pour les Rouge et Bleu face aux Blaugrana. « Le PSG est en danger, même avec Neymar, leur atout numéro un. Mais sans Neymar, tu l'es encore plus », a-t-il fait remarquer sur RMC Sport. De plus, quand « tu as déjà perdu Di Maria contre l'OM, cela va être compliqué ».

Que peut Mbappé sans le Brésilien sur le terrain ?

L’ancien joueur de l’OM et de l’OL a mis les Parisiens en garde sur la préparation de Lionel Messi et ses coéquipiers. « On sait très bien que le Barça se prépare depuis de longues semaines pour ce match-là. On sait très bien que le FC Barcelone répond présent dans les grands rendez-vous », a-t-il indiqué. Mathieu Valbuena « s’inquiète » aussi du fait que « Kylian Mbappé n'est pas aussi performant quand Neymar n'est pas là ». « Je trouve qu'il est plus en confiance quand Neymar est sur le terrain. Neymar peut lui donner des galettes. Et quand tu n'as pas Di Maria, qui est un atout très important, et que tu n'as pas Neymar, cela va être une grosse problématique », a commenté ‘’petit vélo’’ pour la radio.













Par ALEXIS