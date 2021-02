PSG : Comment gagner à Barcelone sans Neymar et Di Maria ?

Publié le 13 février 2021 à 11:30

Le PSG est face à l’OGC Nice, ce samedi (17h) en Ligue 1, mais pense sérieusement au FC Barcelone, en Champions League. Capitaine du club de la capitale, Marquinhos estime qu’ils ne pourront passer le cap des Catalans qu’en s’appuyant sur leur collectif, étant donné que Neymar et Angel Di Maria sont indisponibles.

Le PSG sans Neymar, Marquinhos compte sur le collectif

Il ne reste plus que trois jours pour le très attendu FC Barcelone - PSG, en 8e de finale de la Ligue des Champions. Un match aller, au Camp Nou, que Neymar et Angel Di Maria ne disputeront pas. Le nouvel entraîneur des Parisiens, Mauricio Pochettino doit donc composer son équipe sans ces deux joueurs décisifs. Marquinhos n’est cependant pas ébranlé par les absences du brésilien et de l’Argentin. Le capitaine du Paris Saint-Germain compte sur le collectif des Rouge et Bleu pour tenir tête aux Blaugrana.

« Neymar et Angel Di Maria sont deux joueurs importants. On reconnaît les qualités qu’ils ont, le pouvoir qu’ils ont de décider un match », a-t-il reconnu sur France Bleu Paris, dans l’émission 100% PSG. Toutefois, le défenseur brésilien assure que les individualités seules ne peuvent pas gagner un match, mais plutôt toute l’équipe. « Le foot, c’est un jeu collectif. Tu as besoin d’une équipe, d’un collectif, plus que d’un joueur ou l’autre. Il va falloir s’en sortir sans eux. Nous avons besoin de faire un bon match et d’une victoire. Et c’est ce que l’on va faire », a indiqué Marquinhos.

De nombreux absents contre l'OGC Nice

Parlant de collectif, Mauricio Pochettino va faire appel à certains joueurs non titulaires pour affronter le Gym en championnat en fin d'après-midi, au Parc des Princes. En effet, le Paris SG compte plusieurs blessés en plus de Neymar et Di Maria : Marco Verratti (hanche), Juan Bernat (ligament croisé), Colins Dagba (cuisse), Rafinha. Timothée Pembélé (Covid-19) et Denis Franchi sont aussi absents contre les Niçois. Le nouveau coach des Parisiens doit également gérer son effectif, en prévision du très important match contre Lionel Messi et ses coéquipiers, mardi (21h).













Par ALEXIS