PSG - Barça : Koeman évoque la possible remontada à Paris

Le FC Barcelone peut-il renverser le PSG lors du match retour le 10 mars 2021 ? Lionel Messi et autres Blaugrana ont-ils les moyens de réussir le même exploit de mars 2017 ? Ronald Koeman ne rêve pas debout ! Il n’y croit simplement pas.

Barça : Ronald Koeman a reconnu la supériorité du PSG

Surclassé par le PSG, au Camp Nou (4-1), en 8e de finale aller de la Ligue des champions, le FC Barcelone a la tête sous l’eau, ce mercredi. Ronald Koeman a humblement admis la supériorité de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé, et ses coéquipiers parisiens. Il s’est également projeté sur le match retour prévu dans trois semaines. Interrogé sur une possible remontée des Blaugrana au Parc des Princes, le coach du Barça a lâché une réponse réaliste.

« Je crois que la première mi-temps a été assez équilibrée. Et après le Paris Saint-Germain a été supérieur en seconde période. On a essayé de maîtriser le match, mais en seconde période, on n'a pas pu freiner les attaquants de l'équipe parisienne », a reconnu l’entraîneur du club catalan. « Le PSG est une équipe plus physique, plus complète et avec un effectif large. Le PSG est plus complet que nous. On est en transition, il faut l'accepter. Il nous manque des choses pour le haut niveau de la Champions League. Il faut être réaliste », a réagi le technicien néerlandais à l’issue de l’humiliante défaite.

Le coach du FC Barcelone ne croit pas à une remontada

Pour se qualifier pour les quarts de finale, l’équipe de Ronald Koeman doit renverser le PSG, au Parc des Princes, lors du match retour, en signant une victoire d’au moins 3 buts d’écart, sauf (3-0). Une tâche qui s’annonce compliquée pour Lionel Messi et ses coéquipiers fragiles défensivement et en panne offensivement, à l’aller. Le coach de FCB ne croit d’ailleurs pas une possible qualification de ses joueurs. « Il reste encore un match, mais après une défaite (1-4) à la maison... Je ne vais pas vous mentir, nos chances sont très réduites », a-t-il admis.

« Il y a très peu de possibilités de remonter », a-t-il déclaré. Pour rappel, le FC Barcelone avait renversé le PSG, au même stade de la compétition européenne, mais c'était dans son antre en Catalogne. Battus (4-0) à Paris à l'aller, Messi et Neymar avaient infligé une défaite (6-1) aux Rouge et Bleu au retour. Les Barcelonais s'étaient ainsi qualifiés pour les quarts de finale de la C1, lors de l'édition 2016-2017, remportée par le Real Madrid et Zinedine Zidane.













