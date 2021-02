Barça Mercato : Grand coup de froid annoncé pour l'été

Publié le 20 février 2021 à 01:30

Le FC Barcelone pourrait vivre un mercato d’été sobre. Candidat à la présidence du Barça, Victor Font n’entend pas faire de folie lors de la prochaine fenêtre des transferts.

Victor Font jette un froid sur le mercato d’été du Barça

Le FC Barcelone traverse une période compliquée. Outre ses résultats en demi-teinte sur le terrain, le Barça est fortement endetté. Sa dette est d’ailleurs estimée à plusieurs centaines de millions d’euros. Au vu de cette crise financière, le club catalan n’avait pas pu s’offrir certaines recrues ces derniers mois, notamment Memphis Depay et Eric Garcia. La donne pourrait encore être la même lors du prochain mercato. En cas de victoire à la présidentielle, Victor Font ne compte pas faire de recrutement bling-bling. Pour le principal challenger de Joan Laporta, « c’est irresponsable » d’envisager les signatures de grandes stars en cette période de crise. « Cet été, nous ne pouvons pas recruter. Nous serons endettés de 150 à 200 millions et nous devons demander aux banques de reporter notre dette », a prévenu le candidat selon les propos relayés par AS.

Quelles recrues en cas de victoire de Font ?

S’il dit apprécier Erling Haaland et Kylian Mbappé, Victor Font est contraint de s’intéresser à un autre profil de joueurs. En cas de victoire au scrutin présidentiel, l’homme d’affaires entend promouvoir des jeunes de la Masia ou recruter des joueurs low-cost. « Le plus difficile est de chercher à se baser sur des joueurs qui ne sont pas très populaires, comme Pedri ou [Jules] Koundé. C’est le travail qui doit être fait. Trouver des gens qui deviendront des stars au Barça », a-t-il indiqué. En attendant de relever ce défi, Victor Font devra d’abord s’imposer lors du scrutin du 7 mars. Il sera opposé à Joan Laporta, Toni Freixa et Emili Rousaud.













