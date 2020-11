Info FC Barcelone, mercato du barça, actu foot transfert catalan

En quelle année a été créé le FC Barcelone ? Un club qui aurait pu ne pas exister !

À la fin du XIXe siècle, Hans-Max Gamper, alias « Joan » Gamper, homme d’affaires de nationalité suisse et amateur de football, postule pour intégrer le Gimnasio Tolosa. Mais ce club refuse la venue d’étrangers, il se résout alors à créer son propre club de football et publie une annonce dans un journal local pour que des joueurs intègrent son équipe. Le 29 novembre 1899, le Foot-Ball Club Barcelona voit le jour. Les couleurs rouge et grenat alors choisies sont toujours celles d’aujourd’hui, ce qui vaut le surnom de « Blaugrana » au club catalan. En 1909, Joan Gamper inaugure un stade de 6 000 places. En opposition au FC Barcelona, naît le Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona et qui, comme son nom l’indique avec la mention « Real », a reçu l’allégeance du Roi, Alphonse III. Les matchs du FC Barcelona rassemblant de plus en plus de spectateurs, le stade devient alors trop exigu. En 1922, Joan Gamper est à l’origine de la construction d’une nouvelle enceinte de 22 000 places, agrandie à 60 000 places. La guerre civile espagnole touche beaucoup le club catalan. En 1940, un collaborateur de Francisco Franco est nommé président et change le nom du club en Club de Futbol Barcelona. De plus, le drapeau espagnol remplace les liserés jaunes et rouges du drapeau catalan à l’intérieur de l’écusson.

Le propriétaire particulier du Barça : un club détenu par ses socios

Après ces bouleversements engendrés par la guerre civile d’Espagne, Barcelone se relève. En 1945, les Catalans remportent le championnat espagnol, qui constitue par ailleurs leur premier titre depuis 1929. Le club fête ses 50 ans en 1949 et compte 4 championnats et 9 coupes d’Espagne à son palmarès en plus des 21 championnats catalans. Sous la présidence de Narcis de Carreras en 1968, le FC Barcelone (qui retrouvera son nom originel en 1973), adopte une devise prononcée par Carreras à son arrivée : « el Barça es més que un club ». Devenue célèbre, elle est aujourd’hui inscrite sur la tribune Est du Camp Nou, stade gigantesque de 100 000 places inauguré 11 ans plus tôt. L’antre du Barça aurait pu porter le nom de son fondateur, Joan Gamper, mais le régime franquiste est allé à l’encontre de cette décision. La véritable institution qu’est le FC Barcelone est la propriété des socios du Barça. Plus que de simples supporters, ils détiennent une part de leur club, ils votent également à l’élection du président. Le FCB en compte environ 150 000 aujourd’hui.

Le Barça, une institution en pleine croissance

Johan Cruyff, recrue historique du FC Barcelone mercato

En 1973, le club de l’est de l’Espagne voit arriver dans ses rangs l’attaquant néerlandais Johan Cruyff, Ballon d’or en 1971, en provenance de l’Ajax Amsterdam. Le Barça a tout de même dépensé 60 millions de pesetas, l’équivalent de plus de 350 000 euros, pour s’attacher les services de celui qui deviendra son numéro 14 historique. Cruyff, à nouveau sacré Ballon d’or en 1973 puis en 1974, permet au Barça de reconquérir le titre de champion d’Espagne en 1974, qui les fuyait depuis 1960.

Historique Barcelone FC Metz, la vraie «remontada»

En 1984, le 32e de finale de Coupe des Coupes (C2) entre le Barça et Metz est l’un des éléments les plus connus de l’histoire du club catalan en France. Après sa victoire à l’aller 4-2 à Metz, le FC Barcelone n’a pas grand-chose à craindre, surtout qu’il ouvre le score au match retour. Mais la magie prend forme. Une heure après le but du 1-0 (5-2 sur les 2 matchs), le Barça est éliminé. Que s’est-il passé ? Le ciel est-il tombé sur le Camp Nou ? Non, Toni Kurbos est passé par là. L’ailier messin, auteur d’un triplé, délivre le FC Metz à la 86e minute avec sa troisième réalisation du soir, alors qu’un but contre son camp avait aidé les Lorrains à se remettre dans le droit chemin. Le FCM l’emporte 4-1 et se qualifie sur l’ensemble des 2 matchs (6-5).

Place importante de la Masia, meracto FC Barcelone secondaire

La Masia, le centre de formation du FC Barcelone, occupe une place importante au sein de l’institution. Elle forme les plus grands joueurs de son histoire, 8 d’entre eux deviennent champions du monde avec l’Espagne en 2010 : Xavi (joueur le plus capé avec 767 matchs), Andres Iniesta, David Villa, Carles Puyol, Gérard Piqué, Sergio Busquets, et Pedro sont titulaires lors de la finale contre les Pays-Bas et Cesc Fabregas rentre en cours de jeu. Mais son meilleur élément est Lionel Messi. Joueur le plus talentueux de l’histoire du Barça, il en devient rapidement le meilleur buteur. Avec Cristiano Ronaldo, il livre une bataille acharnée pour le duel de meilleur joueur du monde, les deux GOAT partagent l’intégralité des Ballons d’Or depuis 2008 à l’exception de l’édition 2018. Avec un centre de formation réputé comme le meilleur du monde, le mercato FC Barcelone n’a qu’une place secondaire au sein de la structure. Philippe Coutinho (145 M€), recrue la plus chère, n’a pas convaincu. Mais les socios regrettent le départ de Neymar au Paris Saint-Germain. Vendu 222 M€ quatre ans après l’avoir acheté 88 M€, il est le transfert record du football. Le FC Barcelone compte plus de 70 trophées dans sa collection, ce qui en fait l’un des clubs les plus titrés d’Europe. Sacré champion d’Europe 5 fois, son dernier sacre remonte à 2015 et une finale remportée 3-1 contre la Juventus grâce à sa « MSN », trio offensif redoutable constitué de Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar.