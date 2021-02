PSG : Forte annonce pour l'avenir de Kylian Mbappé.

Publié le 20 février 2021 à 12:59

Kylian Mbappé a marqué des points depuis son triplé contre Lionel Messi et le FC Barcelone (4-1) en Uefa Ligue des champions au Camp Nou. Certains observateurs voient déjà l'attaquant du PSG sur le toit du monde, à l’issue de la saison actuelle (2020-2021).

Kylian Mbappé pour détrôner Lionel Messi ?

Lionel Messi n’a rien pu faire dans son duel contre Kylian Mbappé et le PSG en 8e de finale aller de la Champions League. Auteur d’un penalty (27e), le sextuple Ballon d’Or avait été transparent dans la suite du match. Il a été muselé par une excellente équipe parisienne solidaire et bien en place défensivement. Le capitaine des Blaugrana et ses coéquipiers ont surtout reçu une leçon d’efficacité de la part du meilleur buteur du Paris Saint-Germain. L' attaquant du club parisien a égalisé d'abord à la 32e minute du matche avant de couler complètement le Barça en seconde période, en réalisant un triplé (65e et 85e) au Nou Camp, le mythique terrain du club catalan.

Le buteur du PSG, Ballon d'Or 2021 ?

Décisif, Kylian Mbappé a impressionné tout le monde entier du foot. Certains experts football le voient déjà comme le successeur de Lionel Messi au titre du meilleur joueur du monde. « Évidemment qu’il a les qualités pour devenir Ballon d’Or. Il a juste besoin d’être régulier et il ne sera pas loin cette année de le remporter. Oui, je le vois bien Ballon d’Or en 2021 », a déclaré Jean-Pierre Papin dans le quotidien Le Parisien.

« Il est certain que s’il parvient cette saison à réitérer ce genre de prestation en LDC, le Ballon d’Or lui tendra les bras, puisqu’il vient aussi de faire l’un de ses meilleurs matches face à un des principaux prétendant au titre, Lionel Messi », a annoncé l’ancien buteur de l’OM.

JPP a modéré ensuite son propos, relativement à Neymar, coéquipier de Kylian Mbappé, qui est aussi candidat au titre individuel de Ballon d'Or. « Il ne faut pas oublier un concurrent au PSG, qui était absent mardi : Neymar (29 ans) », a-t-il rappelé.













Par ALEXIS