PSG Mercato : Kean finalement vers un retour à la Juventus ?

Publié le 22 février 2021 à 09:30

Le PSG n’est pas préoccupé que par la prolongation du contrat de Neymar et de Kylian Mbappé. Leonardo doit également trouver un accord avec Everton pour le transfert de Moise Kean, prêté sans option d’achat. Le club formateur de l’attaquant transalpin, la Juventus, est aussi intéressé par ses services et se dresse comme un sérieux concurrent des Parisiens.

PSG : La Juventus prête à contrarier le Paris SG pour Kean ?

Indésirable à Everton, Moise Kean fait une bonne saison avec le PSG où il est prêté pour la saison 2020-2021. Son contrat n’est certes pas accompagné d’une option d’achat, mais le club de la capitale souhaite négocier son transfert à l’issue de la saison. L’avant-centre de 21 ans donne pleinement satisfaction à l’encadrement technique du Paris Saint-Germain. Il avait la confiance de Thomas Tuchel. Avec Mauricio Pochettino également, il a gardé sa place dans le onze de départ.

Mais à quatre mois de la fin de son bail au PSG, Moise Kean ne sait pas encore dans quel club il va jouer la saison prochaine. Il pourrait retourner à Everton où son contrat est valide jusqu’en juin 2024, surtout qu’il a marqué des points avec les Parisiens. La Juventus, son ancien club, est également sur les rangs pour le recruter. Le frère de l’international italien a confirmé l’intérêt de la Vieille Dame. « Il est resté en bons termes avec la Juventus et j’espère le revoir en Italie, même s’il est heureux actuellement au Paris SG », a confié Giovanni Kean.

Moise Kean intéressé par un retour en Italie

D’après Calciomercato.it, Moise Kean également n’est pas contre un retour à Turin. Rappelons que le N°18 du PSG a été formé à la Juventus (2010-2016), puis y a fait ses débuts en Serie A (2016-2019), avant de rejoindre les Toffees. Le jeune joueur avait joué 35 matchs avec les Binaconerri et marqué 11 buts. Avec les Rouge et Bleu, il a inscrit14 buts en 26 matchs disputés, toutes compétitions confondues. En Ligue 1, Moise Kean compte 10 buts en 18 matchs et est 7e au classement des meilleurs buteurs du championnat.













Par ALEXIS