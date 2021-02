Mercato PSG : Leonardo prêt à lâcher Mbappé, le prix fixé

Publié le 28 février 2021 à 19:43

L’actualité mercato PSG est toujours très chaude autour de Kylian Mbappé. La presse espagnole fait cas d’une récente manœuvre de Leonardo, soucieux d’anticiper le départ du buteur parisien.

Mercato PSG : Pourquoi Mbappé n’a toujours pas prolongé

L’aventure de Kylian Mbappé pourrait s’arrêter au PSG dès la fin de cette saison. L’ attaquant international français a beau affirmer qu’il se sent heureux au Paris Saint-Germain, il n’a jamais daigné signer le contrat que lui proposent les dirigeants parisiens. Leonardo, directeur sportif du club de la capitale, est pourtant toujours très actif sur ce dossier.

Si Kylian Mbappé n’a jusqu’ici pas prolongé son contrat avec la formation française, c’est tout simplement parce qu’il penserait plus à un départ qu’à une poursuite de sa carrière au Paris SG Football Club. La proposition de ses dirigeants qui serait pourtant à la hauteur de son talent ne l’a jusqu’ici pas décidé à prolonger. C’est plutôt du côté du Real Madrid que l’ancien joueur de l’As Monaco aurait son regard. Le club espagnol cherche depuis longtemps à le recruter, mais il est aussi coincé par les folles exigences financières des dirigeants du principal club de foot de la capitale française.

Que demande le Paris Saint-Germain pour Mbappé ?

En effet, pour l’année de contrat qu’il lui restera à honorer au Paris Saint-Germain dès la fin de saison, Leonardo exigerait 200 millions d’euros. Dans cette période plus que difficile, les merengues ne se voient pas signer un chèque d’un tel montant à Nasser Al-Khelaïfi (président du Paris SG), une réaction déjà anticipée par le brésilien, selon OK Dario. Le plan du dirigeant sportif parisien serait de se servir d’un possible départ de l’attaquant international français pour recruter à moins frais dans les rangs du Real Madrid.

Plusieurs transferts de joueurs madrilènes pourraient être négociés si Kylian Mbappé devait quitter le club en fin de saison. Le nom de l’attaquant brésilien Vinicius Jr est cité comme étant déjà coché sur les tablettes du PSG. Le milieu de terrain Casemiro et le défenseur Ferland Mendy sont également les autres joueurs Madrilènes ciblés par Leonardo. On parle aussi d’un autre milieu offensif, Toni Kroos, comme cible des dirigeants du club parisien.

Pour garder les buts du PSG, Thibaut Courtois est également surveillé. Même si ce dernier est beaucoup moins accessible que le portier italien Gianluigi Donnarumma du Milan AC, il figurerait bel et bien sur les tablettes pour le mercato PSG.













Par Gary SLM