Bordeaux : Ligue 1, Gasset affiche son piège tendu au PSG

Publié le 02 mars 2021 à 23:00

Les Girondins de Bordeaux reçoivent le PSG ce mercredi (21h) pour leur match de la 28e journée de Ligue 1. L’équipe du club de la capitale compte de nombreux absents, mais Jean-Louis Gasset s’attend à un match difficile pour les Girondins de Bordeaux, même s'il compte appliquer une technique pour les faire déjouer.

Girondins de Bordeaux : Un plan infaillible de Gasset ?

Les Girondins de Bordeaux affronteront le PSG qui ne pourra pas compter sur plusieurs de ses joueurs. Kylian Mbappé (suspendu), Neymar (blessé au genou), Marco Verratti ( en soins pour contusion de la voûte plantaire), Angel Di Maria (en reprise), Alessandro Florenzi et Juan Bernat (rééducation du genou) sont tous indisponibles pour ce match. Jean-Louis Gasset se méfie certes du Paris Saint-Germain, mais compte profiter de ces défections pour faire un résultat.

L’ équipe de Mauricio Pochettino n’est pas du tout diminuée, selon l’entraîneur des Girondins. « On me dit qu'il manque untel, ou untel, au PSG, mais il reste 15 internationaux », a fait remarquer Jean-Louis Gasset en conférence de presse d'avant-match.

Le coach du club au scapulaire a un plan secret pour tenter de jouer un sale coup au club de la capitale. « Il faudra d'abord bien défendre et être bien compact. La solidarité sera le maître mot. Il faut être très agressif, et à la récupération du ballon, il faudra en profiter au maximum, parce qu'on sait qu'ils peuvent être un peu espacés », a-t-il indiqué. Le patron du staff technique des Girondins de Bordeaux « espère faire le match qu’il attend de ses joueurs ». « Après, techniquement, c'est dur de rivaliser avec les Parisiens, mais au moins les faire douter. Il faut bien défendre, être généreux, solidaires et techniquement justes ».

Le PSG favori pour le titre de champion de Ligue 1 ?

Jean-Louis Gasset s’est prononcé sur la situation du PSG de façon plus générale. Il assure que les Rouge et Bleu (57 points) sont toujours favoris pour le titre de champion de France 2021, malgré la concurrence du LOSC (59 points), de l’ OL (56 points) et de l’ AS Monaco (55 points). « Aujourd'hui, Paris est à la bagarre avec trois équipes qui ont une belle cadence. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. En championnat, il faut qu'ils passent la seconde, les joueurs le savent. Le PSG est toujours le favori pour le titre avec son effectif », a commenté le coach de Bordeaux.













Par ALEXIS