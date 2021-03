PSG - Barça : Le plan de Pochettino contre la remontada

Publié le 08 mars 2021 à 11:45

Le PSG a fait le plein de confiance avant d’affronter le FC Barcelone en Ligue des champions, le mercredi 10 mars. Néanmoins, le spectre d’une ''remontada'' plane toujours sur la capitale. Mauricio Pochettino est monté au créneau pour rassurer son équipe en interne et il aussi mis un plan en place.

Pochettino à ses joueurs : « respecter le football »

Le PSG a certes pris une avance considérable sur le Barça (4-1), lors du match aller des 8es de finale de la Champions League, mais le club de Ligue 1 n’est pas encore qualifié pour les quarts de finale. Lionel Messi et ses coéquipiers également ne sont donc pas encore éliminés, même si la tâche s’annonce compliquée pour eux. À Paris, les supporters ont encore en mémoire, la remontée extraordinaire des Blaugrana contre le Paris Saint-Germain (6-1), en mars 2017, au Camp Nou. Les Parisiens avaient pourtant remporté le match aller (4-0) au Parc des Princes. Le contexte n'est certes pas le même ce coup-ci, car c’est plutôt en Catalogne que le PSG est allé infliger une défaite aux Barcelonais, mais la prudence est de mise chez le champion de France. En effet, Mauricio Pochettino a recommandé l'humilité à ses joueurs, selon les indiscrétions de L’Équipe. Dans son message passé en interne, il a demandé à son équipe de « respecter le football », car la qualification n’est pas encore assurée.

PSG, mise au vert dès ce mardi ?

Toujours d’après le quotidien sportif, le nouvel entraîneur des Rouge et Blanc a décidé de mettre son équipe au vert, dès ce mardi, soit plus de 24 heures avant le coup d'envoi du match, prévu mercredi à 21h. Ce qui n'est pas habituel, lors des matchs à domicile. L’idée du technicien argentin étant de permettre à Kylian Mbappé et ses coéquipiers de rester concentrés sur ce décisif match retour, mais surtout de ne pas se laisser déstabiliser par la peur d’une possible ‘’remontada’’ qui hante certains supporters. Parlant de confiance, le PSG a remporté ses trois derniers matchs sans encaisser le moindre but et sans Neymar, en reprise et incertain pour affronter son ancienne équipe.













Par ALEXIS