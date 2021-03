PSG Mercato : Prolongation d’Angel Di Maria, c’est bouclé !

Publié le 11 mars 2021 à 22:00

En fin de contrat au PSG le 30 juin 2021, Angel Di Maria devrait prolonger son bail bien avant Neymar et Kylian Mbappé. Un accord total aurait été trouvé entre la Direction du club de la capitale et l’ailier droit.

PSG : Accord total avec Di Maria pour une saison

Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, a annoncé, mercredi soir, que « Neymar et Kylian Mbappé sont parisiens toujours, et ils vont rester parisiens ». C’était dans l’euphorie de la qualification des Parisiens contre le Barça, pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Ce jeudi, RMC Sport annonce « un accord total » trouvé entre Angel Di Maria et le Paris SG. La source croit savoir que l’entente entre les parties porte sur un contrat d’une seule saison supplémentaire, soit jusqu’à fin juin 2022. « Di Maria ne partira pas libre du Paris Saint-Germain à la fin de la saison. L'ailier a trouvé un accord total avec le club de la capitale pour prolonger d'un an son contrat, qui devait prendre fin en juin 2021 », a appris la source. L’Argentin de 33 ans devrait signer son nouveau bail « dans les prochaines semaines » d’après la radio, qui évoque des informations de sources proches du joueur.

L'Argentin affole les statistiques au Paris Saint-Germain

Angel Di Maria a été recruté à Manchester United lors du mercato estival, en août 2015, contre un montant de 63 M€. Ses statistiques sous le maillot du PSG sont parlantes : 87 buts et 104 passes décisives en 248 matchs disputés. Cette saison, il est gêné par des blessures. Il a donc pris part à 27 rencontres, toutes compétitions confondues, pour 12 passes décisives et 5 buts. Selon l’estimation de Transfermarkt, sa valeur actuelle sur le marché des transferts est de 28 M€. Outre Paris et Manchester, l’international Albiceleste (104 sélections, 20 buts) a joué au Benfica Lisbonne (2007-2010) et au Real Madrid (2010-2014).













Par ALEXIS