Stade Rennais : Après Stéphan, un important départ annoncé

Publié le 12 mars 2021 à 07:00

Le Stade Rennais s’apprête à perdre un autre élément de son staff. La direction du club breton a décidé de se séparer de Ludovic Royer, coach des U18 rennais. Ceci fait suite à la fermeture de la section sport élite du club.

Le coach des U18 du Stade Rennais remercié

Le Stade Rennais connaît des remous depuis la démission surprise de Julien Stéphan. Le dernier en date est le départ de Ludovic Royer. Comme l’indique Ouest France, le coach des U18 a été remercié suite à un entretien avec Dominique Arnaud, le directeur du centre de formation. Le journal régional révèle que le SRFC a décidé de l’arrêt de la section sport élite car « improductive ». « On arrête cette équipe, car elle ne sort aucun jeune. Elle n’a plus d’intérêt pour notre centre de formation et un club comme le nôtre », a expliqué la direction du club au journal. Avec le départ de Royer, c’est une autre page qui se tourne à Rennes. Détenteur d’un DEF (diplôme d’entraîneur de football), il avait rejoint Rennes en 2009 et « était reconnu par ses pairs comme un très bon formateur ».

De nombreux chamboulements au SRFC

La direction du Stade Rennais a enclenché une petite révolution depuis la nomination de Bruno Génésio. Ancien adjoint de Julien Stéphan, Mathieu Le Scornet a été remercié. Il est remplacé dans le staff de Génésio par Dimitri Farbos. En fin de contrat le 30 juin prochain, Romain Ferrier ne sera pas conservé par le SRFC. Son successeur sera connu sous peu comme l’avait fait savoir Nicolas Holveck. « Des annonces seront faites dans les prochains jours pour préciser les ajustements qui seront effectués », avait annoncé le président de Rennes.













Par Ange A.