Mercato Stade Rennais FC, Transferts Rennes, info foot Srfc

Le Stade Rennais FC, ciel bleu avant orage

Le 10 mars 1901, voyant la pratique du football se répandre, des étudiants fondent le club omnisports du Stade Rennais. Quelques jours plus tard, il dispute son premier match face à son voisin du Football Club Rennais, et perd la rencontre 6-0. Mais celle-ci va permettre au Stade Rennais d’avoir la renommée qu’il a de nos jours. En effet, trois ans plus tard, le Stade Rennais et le Football Club rennais fusionnent et forment le Stade rennais université club, récupérant les couleurs rouge et noir du FCR. Dès 1932, le SRUC prend part au premier championnat de France professionnel. L’histoire retiendra d’ailleurs que l’attaquant rennais Walter Kaiser fut sacré du premier titre de meilleur buteur de la D1 française.

Une institution devenue SR Football Club, 70 ans après sa création

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les Bretons naviguent entre la première et la deuxième division, sans trouver la stabilité. En 1965, le Stade Rennais atteint pour la troisième fois la finale de la Coupe de France, après l’avoir perdue en 1922 puis en 1935. Le scénario semble se réitérer, puisque Sedan mène 2-0, mais les Rennais parviennent à égaliser, la finale se rejoue. La seconde manche voit le SRUC l’emporter 3-1 et glaner ainsi le premier titre de son histoire, 64 ans après sa création. Six ans plus tard, sur un penalty d’André Guy, les Rennais dominent l’Olympique Lyonnais en finale et s’adjugent une nouvelle Coupe de France à leur palmarès. Le 23 mai 1972, le club devient indépendant et la fusion originelle entre les deux clubs devient plus évidente encore : il faudra désormais parler du Stade Rennais Football Club.

Descente aux enfers du SRFC, Pinault à la rescousse

Quelques mois après ce sacre en coupe nationale, le SRFC est en chute libre. Il est rétrogradé en deuxième division lors de la saison 1974/1975. Pire, il est au bord de la faillite en 1978, et se voit obligé de se séparer de ses joueurs aux plus fortes rémunérations. De peu, le club est sauvé de la liquidation judiciaire et dès 1980, la machine est prête à se remettre en route. Au cours des années 1980 et 1990, comme une quarantaine d’années auparavant, le Stade Rennais fait l’ascenceur. Le club n’arrive pas à se pérenniser en D1 et redescend en D2 aussitôt. En 1998, le Stade Rennais est racheté par le milliardaire François Pinault et peut enfin voir les choses en grand.

Essor national grâce au club bretillien, mercato intelligent

Alexander Frei et Petr Cech, premiers coups d’un mercato Stade Rennais voulu ambitieux

En 2002, les Rennais repèrent un gardien en D1 tchèque, un certain Petr Cech. Ce stade rennais transfert va être bonifié car après 78 matchs à profiter de son gardien, le SRFC le cède à Chelsea pour 14,3 millions d’euros, une somme peu commune pour un gardien de but. En 2003, le SRFC mercato voit le buteur suisse Alexander Frei signer au club. En l’espace de 3 ans, il marque 52 buts avant de partir à son tour pour un géant européen, le Borussia Dortmund. Au cours des années 2000, le club est en amélioration constante et rapproche d’une place qualificative pour la Ligue des Champions, qu’il ne parvient cependant pas à atteindre. En 2009 puis en 2014, le Stade Rennais perd deux finales de Coupe de France au terme de deux matchs 100 % bretons face à l’En Avant Guingamp, puis est à nouveau défait en finale de la Coupe de la Ligue 4 ans plus tard face à Saint-Etienne.

Les Rouge et Noir transfert, marque de fabrique du club

Le SRFC est roi en matière de revente. Chaque Stade Rennais mercato donne au club l’occasion de briller sur ce point-là. En 2016, ils vendent Ousmane Dembélé pour 40 M€ à Dortmund. En 2019, ils cèdent Ismaïla Sarr à Watford contre 38 M€ après l’avoir acquis pour deux fois moins deux saisons auparavant. On n’oubliera pas les Stade Rennais transferts de Shabani Nonda (20 M€), Asamoah Gyan (16 M€), ou encore Joris Gnagon (15 M€). Aujourd’hui, Eduardo Camavinga devrait faire l’objet d’un Stade Rennais transfert record au vu de son potentiel.

Le mercato de Rennes, base essentielle de l’incroyable année 2019

La saison 2018/2019 de Rennes est exceptionnelle. Le club est l’auteur d’un joli parcours en Europa League, achevé au stade des huitièmes de finale au terme d’une confrontation de haut vol face à Arsenal (3-4 sur l’ensemble des 2 matchs). Quelques semaines plus tard, le Stade Rennais accède à une septième finale de Coupe de France face au PSG. L’affaire est mal embarquée puisque le club de la capitale mène 2-0. Comme en 1965, les Bretons égalisent, ce qui leur permet cette fois d’arracher la séance de tirs au but qu’ils remportent et qui leur adjuge leur premier titre après 48 ans d’attente. Le mercato Stade Rennais y est pour beaucoup. Hatem Ben Arfa, enrôlé au mercato Stade Rennais estival, s’est montré décisif toute la saison. Ce même été, le club a recruté malin en relançant les carrières de Clément Grenier et Mbaye Niang.