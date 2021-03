PSG : Grosse pression pour Paris contre le LOSC en Coupe

Publié le 17 mars 2021 à 11:15

Le PSG reçoit le LOSC ce mercredi (17h45), en huitièmes de finale de la Coupe de France au Parc des Princes. Un choc entre deux des candidats au titre en Ligue 1, mais programmé de façon à ce qu'aucune des deux équipes ne pourra aligner son équipe type. Pourtant, les deux entraîneurs, Mauricio Pochettino et Christophe Galtier, veulent une place en quarts de finale. Et la pression est sur les épaules du Paris Saint-Germain après sa défaite surprise contre le FC Nantes en championnat, dimanche.

Le PSG maître de son destin

"Nous avons la chance de ne dépendre que de nous-mêmes, dans toutes les compétitions dans lesquelles nous sommes en lice. Je suis extrêmement positif", a déclaré Mauricio Pochettino en conférence de presse d'avant match, mardi. Pourtant, le PSG dépend aussi du calendrier et celui-ci ne l'a pas gâté. Après le LOSC, ce mercredi (17h45) en Coupe de France, les Parisiens se frotteront au LOSC, troisième à égalité avec Paris en Ligue 1, dimanche lors de la 30e journée de championnat. Un match crucial, mais cela ne veut pas dire que le PSG va lâcher la Coupe de France, même si le coach argentin devrait faire souffler une partie de son effectif, notamment dans le secteur défensif. Et Pochettino sera toujours privé de Neymar, espéré contre Lyon dimanche.

Le LOSC a deux équipes A

Côté Lillois, pas question non plus de galvauder ce huitième de finale. "La rencontre à Monaco a été très dure sur le plan athlétique et il va falloir beaucoup courir contre Paris, a estimé l'entraîneur Christophe Galtier. Je ne peux pas imaginer que nous ayons 70 % de possession au Parc. Ce ne sera pas le même onze de départ. De là à mettre une équipe D comme je le lis un peu partout... Je crois avoir deux équipes A. Il y aura des rotations comme nous avons pu le faire entre la Ligue Europa et le championnat, mais en alignant une équipe très compétitive. On peut estimer, sans mépriser l’adversaire, qu’il y a eu plus de changements à Ajaccio. Là, ce ne sera pas possible car c’est Paris. Cela me gêne que l’on puisse penser que j’ai décidé avec les joueurs de dire que ce match n’était pas important. Croyez-moi, ils étaient tous là ce matin à l’entraînement et la séance ne ressemblait en rien à la veille du match à Ajaccio."

La composition probable du PSG : Rico - Dagba, Kehrer, Diallo, Kurzawa - Gueye, Rafinha, Paredes - Di Maria, Icardi, Mbappé.

La composition probable du LOSC : Maignan - Djalo, Xeka, Botman, Bradaric - Araujo, André, Soumaré, Bamba - Yazici, Weah.













Par Matthieu