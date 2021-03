RC Strasbourg Mercato : Dimitri Liénard toujours dans le flou

Publié le 17 mars 2021 à 13:45

Après une première partie de saison très difficile, le RC Strasbourg a relevé la tête cet hiver. Quinzième, le club alsacien reste sous la menace du FC Nantes, 18e et barragiste à six points. Mais le maintien se rapproche pour les joueurs de Thierry Laurey, qui comptent désormais 33 points, à égalité avec l'AS Saint-Etienne. La question de la saison prochaine commence à se poser, notamment pour les joueurs en fin de contrat comme Dimitri Liénard. À 33 ans, le joueur se verrait bien continuer l'aventure strasbourgeoise encore un peu de temps.

Dimitri Liénard toujours dans l'attente

Le RC Strasbourg a marqué un coup d'arrêt sur la pelouse du Stade Rennais (0-1), après une série de matches sans défaite qui lui a fait sortir la tête de l'eau. De quoi commencer à se poser des questions sur l'avenir alors que le maintien en Ligue 1 se rapproche. C'est le cas de Dimitri Liénard, en fin de contrat en juin prochain, qui a donné des précisions à L'Est Républicain. "Pour l'heure, personne n'a encore abordé le sujet, a confié le joueur. Je pense que Strasbourg va me proposer quelque chose. Quoi, je ne sais pas, mais le Covid est omniprésent dans les discussions. Tant que cette crise sanitaire n'est pas réglée, c'est compliqué d'y voir clair. Une chose est sûre : je viens d'avoir 33 ans et tant que j'ai les jambes, j'ai encore envie de jouer, d'être footballeur. À Strasbourg ou ailleurs."

"Je ne ferme la porte à personne mais Strasbourg demeure prioritaire, a continué Dimitri Liénard. Maintenant, vous savez bien que Sochaux reste le club de mon enfance. Si le FCSM a un beau projet et que le club se manifeste, bien évidemment que j'étudierai cette piste avec toute l'attention voulue. Avec mes agents, je prendrai ma décision en fonction de la position du président Marc Keller. Il y a toujours du suspense. En plus, à Strasbourg, le coach, Thierry Laurey, est aussi en fin de contrat. De nombreuses choses découleront de sa signature ou non pour les saisons à venir. D'ailleurs, je ne me vois pas signer au RC Strasbourg sans connaître le nom du futur coach."

Le RC Strasbourg doit encore valider son maintien

Mais une chose est sûre, c'est sur les terrains que Dimitri Liénard voit son avenir à court terme. "L'heure de la reconversion n'est pas encore venue, mais certaines choses sont déjà bien ancrées dans ma tête. Ce sera à Strasbourg ou dans l'aire urbaine (Pays de Montbéliard). Ma vie après le foot, je la vois bien à Belfort, car toute ma famille est ici. Je lui ai déjà imposé de nombreux sacrifices ces dernières années." Il reste au RC Strasbourg et à Dimitri Liénard à bien finir la saison. Les Alsaciens recevront le RC Lens, dimanche (13h) pour la 30e journée de Ligue 1, avant une courte trêve internationale.













Par Matthieu