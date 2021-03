Stade Rennais : Genesio menace Monaco, RC Lens et l’OM

Publié le 14 mars 2021 à 19:44

Ce dimanche, le Stade Rennais de Bruno Genesio a remporté une précieuse victoire face au Racing Club de Strasbourg (1-0) sur sa pelouse du stade Roazhon Park. Le nouvel entraîneur du SRFC a envoyé un message à l’As Monaco, le RC Lens et l’OM qui sont tous engagés dans la course aux places européennes.

Stade Rennais : Genesio ne va rien lâcher

Dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1, Rennes affrontait le Racing Club de Strasbourg. Dès la 25e minute du match, le meilleur buteur du Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud, a inscrit l’unique but de la partie. Grâce à ce succès, le club Breton monte à la 8e place de Ligue 1, à 15 points de la première place qualificative pour l’ Uefa Ligue Europa.

À ce stade du championnat français de foot, l’As Monaco, le RC Lens et l’OM sont mieux positionnés pour prétendre à ces places européennes. Rennes, qui semblait largué dans la course pour l’Europe, vient de se relancer et cela donne plus d’ambitions à son entraîneur Bruno Génésio. Le coach des Rouge et Noir a fait savoir en conférence de presse d’après match que pour lui, les places européennes étaient toujours à la portée de son équipe.

SRFC : Rennes vise bien l’Europe

« Tout est possible, le plus important était de casser cette spirale négative (de 9 matchs sans la moindre victoire, NDLR) », a déclaré l’entraîneur du Stade Rennais face aux médias.

L’As Monaco, le RC Lens et l’OM sont prévenus, le SRFC n’a rien lâché de ses ambitions du début de saison, à savoir une qualification à une compétition européenne. Pour son prochain match, le SRFC défiera le FC Metz, actuel 7e au classement de Ligue 1 Uber Eats. Le Stade de Reims est l'adversaire d'après, des matchs que doivent gagner l'entraîneur du club breton et ses joueurs.













Par Gary SLM