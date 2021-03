Chelsea : Tuchel évoque des retrouvailles avec le PSG en C1

Publié le 18 mars 2021 à 00:45

Chelsea a rejoint les quarts de finale de la Ligue des champions ce mercredi. Entraîneur des Blues, Thomas Tuchel a été interpellé sur la possibilité de retrouver le PSG au prochain tour.

Un Chelsea - PSG pour Tuchel en Ligue des champions ?

Remercié par le Paris Saint-Germain fin décembre, Thomas Tuchel a rapidement retrouvé un banc. Il officie désormais chez les Londoniens de Chelsea. Mercredi, il a signé un deuxième succès de rang avec les Blues en Ligue des champions. Grâce à sa victoire (2-0) contre l’Atlético Madrid, le club londonien est qualifié pour les quarts de finale de la C1. Après la rencontre, le technicien allemand a été interrogé sur la possibilité de retrouver le PSG en quarts. L’Allemand s’est montré peu enthousiaste. « Retrouver le PSG ? Je ne suis pas sûr [rires] ! Ils sont très forts, je les connais bien. On doit attendre, c’est toujours un moment avec du suspense et on ne peut pas changer », a confié le coach au micro de RMC Sport.

Un Tuchel déjà record pour ses débuts chez les Blues

Intronisé sur le banc de Chelsea en janvier, Thomas Tuchel a dirigé sa 13e rencontre sur le banc du club anglais. Invaincu depuis sa nomination, il réalise le meilleur début pour un nouvel entraîneur des Blues : 9 victoires et 4 nuls. Jusqu’ici, Luiz Felipe Scolari détenait le record d’invincibilité pour un nouveau coach. Le technicien brésilien avait aligné 12 matchs sans défaite pour ses débuts lors de la saison 2008-2009. Depuis son arrivée à Londres, le successeur de Frank Lampard a remis le club sur les rails. Le pensionnaire de Stamford Bridge est 4e de Premier League et vient de se qualifier pour les quarts de la C1. Une première depuis 2014.













Par Ange A.