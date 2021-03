Chelsea - Atlético : Les Blues de Tuchel impressionnent

Publié le 18 mars 2021 à 09:35

Chelsea s'est offert une place en quarts de finale de la Ligue des champions en s'imposant au match retour contre l'Atlético de Madrid à Stamford Bridge (2-0), après sa victoire à l'aller en Espagne (1-0). Les Blues ont un nouveau visage depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc du club londonien et rêvent désormais au dernier carré de la C1. Mais il n'est pas impossible que le chemin de Chelsea et de Thomas Tuchel croise celui du Paris Saint-Germain. Et le coach allemand n'est pas sûr et certain de vouloir si tôt affronter son ancien club.

Simeone reconnait la supériorité de Chelsea

Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, n'a pu que reconnaitre la supériorité de Chelsea après l'éliminatin contre les joueurs de Thoams Tuchel. "Il faut savoir féliciter son adversaire quand il est meilleur. Le match a été plus équilibré qu'à l'aller. Dans ce match, on a fait beaucoup d'efforts, on a essayé de les presser, on a travaillé très dur pour casser leur circulation de balle, mais on n'y est jamais tout à fait arrivé, a expliqué l'entraîneur argentin des Colchoneros. On n'a pas réussi à attaquer comme on le souhaitait. Je vais garder le positif de ce match, Joao Felix a été très bon dans tous les domaines [...] Cela a été une campagne européenne très dure, avec des voyages en Allemagne, en Russie et on doit accepter la réalité qui est qu'on doit continuer à progresser, on a un futur plein de promesses, il faut bâtir sur ce qu'on a fait aujourd'hui et apprendre pour s'améliorer.

Thomas Tuchel va-t-il croiser la route du PSG

De son côté, Thomas Tuchel se félicitait de n'avoir pas vu son Chelsea tomber dans le piège madrilène. "Cette victoire ce mercredi, c'est la démonstration que nous sommes une équipe toujours capable de trouver des solutions offensives, de combattre avec tout le monde et avec une équipe comme l'Atlético, qui est habituée à combattre. Mais nous aussi, nous sommes prêts à souffrir, à nous aider les uns les autres et c'est vraiment impressionnant, c'est très fort. C'est notre victoire, sans but encaissé et c'est super", s'est réjoui Thomas Tuchel. "Je sens que je suis une partie de cette équipe, mais aussi de ce club. Le soutien ce soir (mercredi) était exceptionnel, sur le banc, dans les tribunes, c'est vraiment un effort de toute l'équipe. Nous, on donne notre avis, on veut aider les joueurs, mais c'est le potentiel des joueurs sur le terrain qui parle. Et l'entraîneur allemand a-t-il l'envie de se frotter dès les quarts de finale à son ancien club, le PSG ? "Je ne suis pas sûr, ils sont très forts. C'est beaucoup de suspense, on va attendre." Le tirage au sort aura lieu ce vendredi.













