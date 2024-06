Mercato : Le FC Barcelone a tranché pour Joao Félix et Cancelo

Le FC Barcelone a enfin pris une décision. Alors que Joao Félix et Joao Cancelo arrivent au terme de leur prêt cet été, le club catalan a tranché pour sur leur avenir.

Joao Félix et Cancelo fixé sur le sort au Barça

Ils ont enfin choisi. Prêtés respectivement par Manchester City et l’Atlético Madrid, Joao Cancelo et Joao Félix sont fixé sur leur avenir en Catalogne. Le FC Barcelone a informé Jorge Mendes qu’il souhaitait conserver les deux joueurs au-delà de leurs prêts. Choix validé par Deco et Hansi Flick selon Fabrizio Romano

Joan Laporta a aussi commencé à discuter avec les deux clubs prêteurs. De leur côté, les joueurs ont clairement informé la direction catalane qu’ils souhaitaient rester.

Un prix conséquent pour le deux joueurs

Malgré une saison en dents de scie du côté des deux portugais, leurs qualités ont fait l’unanimité du côté des supporters ainsi que de celui du staff. Laporta nous confiait même qu’Hansi Flick avait déjà souhaité enrôler Joao Félix alors qu’il était encore au Bayern.

De plus, les deux joueurs ont déjà eu des soucis avec les clubs dans lesquels ils sont encore sous contrat. Cancelo, aurait eu une violente altercation avec Guardiola, qui avait affirmé ne plus vouloir du latéral portugais. Pour Félix, moins de concret, mais une grosse envie de départ depuis quelques années déjà, il a fait apparaitre des réticences quant au rôle que lui donnait Simeone du côté de Madrid.

Ce sont deux joueurs de qualité, mais les conserver à un coût, et quand on sait que le club catalan, est enclin à de gros soucis financiers, acquérir les joueurs ne devrait pas être chose aisée. Pour Cancelo les Sky blues ont fixé le prix à 25 Millions d’euros selon le Mundo Deportivo. Pour Félix, ce serait encore plus onéreux puisque selon Sport l’atlético réclamerait 70 à 80 Millions d’euros pour l’attaquant portugais.