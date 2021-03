Real Madrid Mercato : Mbappé, grande nouvelle pour le PSG ?

Publié le 24 mars 2021 à 13:45

Si le dossier Neymar est sur le point de connaître son aboutissement, les choses semblent encore un peu plus compliquées avec Kylian Mbappé. En fin de contrat dans un an comme son coéquipier brésilien, l’attaquant français tarde à faire connaître sa position concernant une possible prolongation avec le champion de France en titre. Une situation que le Real Madrid voudrait tourner à son avantage afin d’attirer le joueur de 20 ans. Toutefois, l’affaire pourrait bien se compliquer pour les Merengues dans les semaines à venir. Explications.

Kylian Mbappé et le Real Madrid, l’impossible union en juin 2021 ?

Arrivé au Paris Saint-Germain durant l’été 2017 contre un faramineux chèque de 180 M€, en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé ne cesse de faire rêver le Real Madrid. Et alors que le numéro 10 de l’équipe de France n’a plus qu’un an de contrat avec l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi, le Real Madrid voudrait profiter de cette occasion pour le convaincre de rejoindre l’effectif de Zinedine Zidane lors du prochain mercato estival. Un projet fort réalisable pour la presse espagnole puisque le protégé de Mauricio Pochettino tarde à donner une réponse à la proposition de prolongation transmise par sa direction depuis plusieurs mois déjà. Il faut dire que le champion du monde 2018 veut prendre son temps pour voir les options qui s'offrent à lui. Lui qui n’a jamais caché son amour pour la tunique blanche de l’ancien club de son idole Cristiano Ronaldo. De son côté, Florentino Pérez, le patron du Real Madrid, serait disposé à faire sauter la banque afin de rendre possible ce transfert déjà annoncé comme plus important que les 222 M€ de Neymar. Toutefois, un élément inattendu pourrait bien se révéler décisif pour le Paris SG dans ce dossier.

PSG Mercato : Gareth Bale prêt à plomber les chances du Real ?

En effet, si le champion d’Espagne en titre croit en ses chances quant à une arrivée de Mbappé, Florentino Pérez va devoir d’abord réduire sa masse salariale. Les émoluments du natif de Bondy pouvant se chiffrer au-delà des 20 millions d’euros annuels. Une équation pourtant dans les cordes madrilènes à la condition de se débarrasser de Gareth Bale. Mais l’international gallois, actuellement prêté en Premier League, à Tottenham, ne semble pas voir l’avenir de la même façon que les dirigeants madrilènes. Présent en conférence de presse hier avec le Pays de Galles, Gareth Bale a en effet assuré que son plan était très clair : retourner au Real Madrid, où il dispose d’un an contrat courant jusqu’en juin 2022.

« Je voulais être en forme pour jouer quand l'Euro débutera. L'idée de départ était de faire un an aux Spurs et après l'Euro, il me restera un an de contrat avec le Real. Mon projet, c'est d'y retourner, c'est tout ce que j'ai comme projet », a expliqué l’ailier de 31 ans avant le match contre la Belgique en qualifications pour le Mondial 2022.

Du coup, Mundo Deportivo estime qu’un retour de Bale au Real pourrait rendre très compliqué le dossier Mbappé, mais également une éventuelle signature du jeune norvégien du Borussia Dortmund, Erling Haaland. Les Parisiens pourraient donc bien profiter de ce rebondissement pour garder leur pépite tricolore.







Par JEAN-LUC D