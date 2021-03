Equipe de France : Mbappé révèle un gros reproche qui lui a été fait

Publié par Clément le 28 mars 2021 à 15:57

Si Kylian Mbappé n'est pas dans la meilleure passe de sa carrière actuellement, comme le témoignent ses derniers matchs mi-figue mi-raisin, l'attaquant français a bien amélioré une chose ; son sens du but. Et c'est ce qu'il lui était reproché selon ses affirmations auprès de l'UEFA.

Mbappé dévoile, le rapproche qu'il n'a jamais oublié

Le buteur du PSG dévoile que son gros défaut fut un temps son manque de réussite devant les buts. "Pendant longtemps, dans les équipes de jeunes, on me reprochait de ne pas marquer assez de buts, de faire surtout le spectacle", admet le buteur du Paris Saint-Germain. "Dans le football d'aujourd'hui, il faut marquer. Et pour marquer, il faut répéter les gestes, il faut travailler tout cela à l'entraînement", poursuit le co-meilleur buteur des Bleus à la Coupe du monde 2018.

Une grande vision de Kylian ?

Déjà champion du monde il y a trois ans, l'actuel meilleur buteur de Ligue 1 ne manque pas d'ambitions avec son équipe nationale avec laquelle il compte aller encore plus haut. "On veut en gagner une deuxième. La Coupe du monde est un aboutissement, c'est un objectif pour lequel on travaille longtemps, et qu'on gagne à son apogée. J'ai eu la chance de la gagner à 19 ans, c'est quelque chose qui va me servir pour progresser dans ma carrière. Il y aura d'autres épreuves et mon ambition est d'en gagner une deuxième", fait savoir l'ancien Monégasque.

Et cela commence dès cet après-midi puisque l'équipe de France affronte le Kazakhstan pour le compte de la deuxième journée des qualifications au Mondial 2022.