Equipe de France : Le XI probable aligné au Kazakhstan

Publié par Clément le 27 mars 2021 à 19:20

Quatre jours après avoir buté sur l'Ukraine (1-1) pour leur premier match de qualifications pour la Coupe du monde 2022, les joueurs de l' Équipe de France remettent le bleu de chauffe dès demain au Kazakhstan (15 heures). De nombreux changements devraient avoir lieu dans la composition de départ.

Un déplacement à plus de 5 000 kilomètres pour les Bleus

Le Kazakhstan a beau être situé géographiquement au coeur de l'Asie - au sud de la Russie, à l'ouest de la Chine, - le pays est tout de même rattaché à l'UEFA depuis 2002. C'est ainsi un long trajet de 5 000 kilomètres qu'ont effectué les Bleus pour se rendre à Noursoultan, la capitale kazakhe, encore dénommée Astana jusqu'en 2019.

Après l'accroc contre à l'Ukraine mercredi dernier, les joueurs de Didier Deschamps n'auront pas le droit de fauter une deuxième fois face à l'adversaire le plus abordable du groupe. Si le match nul entre la Finlande et la Bosnie a permis aux Tricolores de ne laisser aucun adversaire s'échapper en tête, le Kazakhstan, lui, ne compte toujours pas de point au classement et pour cause : il n'a encore disputé aucun match.

Un remaniement à prévoir dans le onze de l'Équipe de France

À en croire L'Équipe, peu de joueurs alignés face à l'Ukraine seront reconduits au Kazakhstan. En somme, seul Hugo Lloris dans les buts, Raphaël Varane en défense centrale, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé en attaque devraient garder leur place dans la composition. Le système, en 4-2-3-1, ne devrait quant à lui pas subir de modification.

La composition probable des Bleus : Lloris (cap.) - Dubois, Varane, Lenglet, Digne - Pogba, Ndombele - Dembélé, Griezmann, Martial - Mbappé.