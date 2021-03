PSG Mercato : Leonardo a passé la vitesse pour Sergio Agüero

Publié par JEAN-LUC D le 31 mars 2021 à 15:15

Arrivé au terme de son bail le 30 juin prochain, Sergio Agüero va quitter Manchester City cet été. Le club anglais a rendu la nouvelle officielle depuis lundi soir. En quête de renforts offensifs pour pallier un éventuel départ de Kylian Mbappé, le PSG serait sur les traces de l’attaquant de 32 ans. Leonardo serait même déjà passé à l’action dans ce dossier.

Le PSG a formulé une offre pour Sergio Agüero

Alors que l’information qui circule depuis plusieurs semaines pourrait être mise sur le compte des grosses rumeurs, qui apparaissent à chaque approche du marché des transferts, le très réputé Gianluca Di Marzio, spécialiste italien du mercato, a confirmé ces dernières heures que le Paris Saint-Germain est bel et bien à l’affût pour tenter de signer Sergio Agüero à la fin de la saison en cours.

Pour mettre toutes les chances de son côté et espérer doubler toute concurrence dans cette affaire, le directeur sportif du club parisien aurait transmis une offre ferme au compatriote de Lionel Messi. En effet, selon les renseignements de nos confrères de Foot Mercato, « une offre a été formulée par le club de la capitale pour convaincre Agüero de s'engager pour les prochaines années. » Un dossier qui ne s’annonce pas pour autant déjà gagné pour les Parisiens.

Rude bataille pour Sergio Agüero

Le média sportif ajoute que l’entraîneur argentin des Rouge et Bleu, Mauricio Pochettino, est un grand fan de son compatriote et encouragerait fortement sa direction à tout mettre en oeuvre afin de réussir ce gros coup. Toutefois, l’affaire est encore loin d’être scellée, les courtisans de l’avant-centre sud-américain étant nombreux. Toujours selon la même source, le meilleur buteur de l’histoire de Man City serait en possession de quatre autres propositions venant de Chelsea, l’Inter Milan, de Manchester United et d’une autre formation qui ne serait pas le FC Barcelone.

Désireuse de recruter un avant-centre supplémentaire pour épauler Cristiano Ronaldo, la Juventus Turin serait aussi sur ce coup. Après dix années de bons et loyaux services en Premier League, l’ancien buteur de l’Atlético Madrid pourrait ainsi venir renforcer l’attaque parisienne aux côtés de Neymar et Mbappé notamment. Vainqueur de 4 championnats, 5 fois de la Coupe de la Ligue, une fois de la Cup et 3 fois du Community Shield, Sergio est un footballeur expérimenté qui pourrait apporter beaucoup au champion en titre de la Ligue 1.

Affaire à suivre donc…