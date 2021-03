PSG : Mauricio Pochettino prépare du lourd contre le Barça

Publié le 07 mars 2021 à 06:30

Le Paris Saint-Germain a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de France contre Brest (0-3). Mauricio Pochettino est désormais tourné vers le choc contre le FC Barcelone en Ligue des champions. Il entend faire déjouer les Blaugranas mercredi au Parc des Princes.

Mauricio Pochettino tourné vers le Barça

Tenant du titre, le Paris Saint-Germain a obtenu son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Samedi, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Stade Brestois (0-3). Des réalisations de Kylian Mbappé (9e, 73e) et Pablo Sarabia (44e) ont permis au club francilien d’écarter Brest. Cette rencontre faisait office de dernière répétition pour Paris. Le club de la capitale reçoit le FC Barcelone mercredi en Ligue des champions. Pour ce huitième de finale retour, Mauricio Pochettino a établi une stratégie précise pour éliminer les Catalans. « Je suis ici depuis deux mois mais je me suis aperçu qu’en France, il y avait une panique terrible à l’approche de certains matches par rapport aux blessures ou à la préparation. On a un plan et on n’est pas conditionné par toutes ces choses-là. On a établi un plan à suivre », a indiqué le technicien argentin selon les propos relayés par L’Équipe.

Du suspense et une petite frayeur pour le PSG

Contre Brest, Mauricio Pochettino a enregistré les retours de Marco Verratti et d’Angel Di Maria. Titulaire, le milieu italien a disputé 75 minutes. L’Argentin est entré dans les 30 dernières minutes pour signer son retour après un mois d’absence. S’il est satisfait de la prestation de ces deux éléments, le coach du PSG a entretenu le mystère quant à leurs possibles titularisations contre le Barça. « Marco est une pièce importante de l’effectif […] Il y a encore quelques jours pour prendre une décision par rapport à l’équipe, mais je suis satisfait qu’Angel ait rejoué aujourd’hui. Il n’avait pas joué depuis Marseille, quand il s’était blessé, et c’est une bonne chose qu’il soit revenu », a-t-il déclaré.

Alors qu’il a enregistré les retours de Verratti et Angel Di Maria, Mauricio Pochettino a peut-être perdu Thilo Kehrer. Le défenseur allemand a été sorti « par précaution » comme l’a indiqué son entraîneur. Il doit passer des examens ce dimanche pour savoir s’il pourra tenir sa place mercredi contre les Blaugranas. En attendant les résultats, le coach du PSG se veut optimiste. « On espère que ce ne soit pas grave, ça semble être une petite gêne », a confié l’Argentin.













Par Ange A.