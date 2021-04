PSG LDC : Mbappé lance un avertissement au Bayern Munich

Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2021 à 11:30

Titularisé à la pointe de l’attaque de l’équipe de France, mercredi en Bosnie, Kylian Mbappé se prépare déjà pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. L’attaquant du PSG a évoqué ce choc européen à l’issue de la victoire (1-0) des Bleus de Didier Deschamps.

L’énorme aveu de Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain sera sur la pelouse du Bayern Munich mercredi prochain. A quelques jours de cette rencontre importante pour les hommes de Mauricio Pochettino, Kylian Mbappé est revenu sur la finale perdue face aux mêmes Allemands en août 2020. Le numéro 7 parisien avoue clairement que la cicatrice de cette défaite contre la formation de Robert Lewandowski est toujours ouverte, mais les deux équipes ont évolué. L’enjeu ne sera donc pas le même mercredi soir à l’Allianz Arena.

« Cette finale perdue ? C’est une blessure. Maintenant on rejoue contre eux, mais c’est un contexte différent, c’est sur deux matchs. On a beaucoup appris depuis cette finale. C’est une grande équipe. On joue le premier match là-bas, mais on va donner le meilleur de nous même pour essayer de passer. On va essayer de faire les choses bien en Ligue des Champions », a déclaré l’avant-centre du Paris SG au micro de RTL.

Robert Lewandowski, le grand absent de ce choc

Touché aux ligaments droit durant la trêve internationale et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 avec la Pologne, Robert Lewandowski sera le grand absent de ce grand rendez-vous européen. Le Bayern Munich a en effet annoncé officiellement que le meilleur buteur de Bundesliga sera forfait contre le Paris SG et indisponible pendant durant quatre semaines. Le numéro 9 munichois pourrait donc également rater la manche retour de cette confrontation prévue le 13 avril au Parc des Princes.

Cependant, Kicker assure ce jeudi que le capitaine de la sélection polonaise veut tout mettre en oeuvre pour être disponible pour le voyage de Paris.