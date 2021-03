PSG : Lewandowski, une bonne nouvelle avant le Bayern ?

Publié par Ange A. le 29 mars 2021 à 09:10

Prochain adversaire du PSG en Ligue des champions, le Bayern Munich pourrait enregistrer un coup dur. Actuellement en sélection, Robert Lewandowski a reçu un coup dimanche contre Andorre.

Petite inquiétude pour Lewandowski avant le PSG

Tombeur du FC Barcelone, le Paris Saint-Germain va retrouver le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions. Il s’agit d’un remake de la dernière finale de la C1 remportée sur le plus petit des scores par les Bavarois. À 10 jours de la première manche entre Parisiens et Munichois, une mauvaise nouvelle est tombée pour les hommes d’Hans-Dieter Flick. Engagé en sélection nationale, Robert Lewandowski a été touché au genou dimanche contre Andorre. Auteur d’un doublé lors de la victoire de la Pologne (3-0), le buteur de 32 ans a quitté la pelouse à l’heure de jeu. De la glace a été posée sur son genou droit lorsqu’il a pris place sur le banc de touche.

Un simple coup pour Lewandowski ?

Reste plus qu’à savoir si Robert Lewandowski sera aligné lors du prochain match de la Pologne. Les « Biało-czerwoni » jouent gros pour leur prochaine sortie. Mercredi, ils seront opposés à l’Angleterre, leader du groupe I avec 6 points. En cas de retour contre les Three Lions, l’avant-centre du Bayern devrait également tenir sa place contre le PSG le 7 avril à l’Allianz Arena. Du côté du club de la capitale, on devrait suivre avec attention la situation du Polonais. Cette saison encore, Lewandowski réalise un exercice de haute volée. Il compte 42 buts et 8 passes décisives en 36 matchs avec son club. Une absence contre le Paris Saint-Germain sera préjudiciable au club allemand.