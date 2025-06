Mercato OL : Après Rayan Cherki, un autre joli chèque en vue

Avant son passage très attendu devant la DNCG le 24 juin, l’OL avance bien dans ses manoeuvres. Après avoir vendu Rayan Cherki à Manchester City pour environ 40 millions d’euros, les dirigeants lyonnais pourraient réaliser une autre belle affaire.

Mercato OL : Orel Mangala toujours dans les plans de la Fiorentina

Après une première moitié de saison difficile à l’Olympique Lyonnais, Orel Mangala a retrouvé des couleurs lors de son prêt à Everton, avant d’être freiné par une grave blessure au genou en janvier passé. Malgré ce coup d’arrêt, le joueur de 27 ans conserve une belle cote sur le marché des transferts.

D’après les informations de Transferfeed, la Fiorentina aurait coché le nom d’Orel Mangala comme renfort potentiel pour son entrejeu cet été. Recruté par l’OL pour 35,1 millions d’euros, l’international belge pourrait changer d’air à la suite de Rayan Cherki. L’été passé déjà, le club italien avait été cité comme point de chute possible pour Orel Mangala avant que finalement il ne s’engage à Lyon.

Mais la Viola serait toujours intéressée par le milieu défensif belge, et le média britannique confirme que les dirigeants des Gigliati devraient rapidement tenter de trouver un accord avec John Textor dans ce dossier. Mangala étant déjà convaincu de rejoindre les rangs de la Fiorentina. Une information confirmée par le portail belge Footnews.be. 🇧🇪Should We Get Him Back? | Orel Mangala – 24/25 Player Season Review – @C_Williams61097 gives his thought on Mangala’s season



Would you sign him?



👇Watch Now👇https://t.co/pi1YOz0sVM pic.twitter.com/1PHb5Eo6DN— 𝗧𝗵𝗲 𝗧𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲 𝗕𝗹𝘂𝗲𝘀 (@EvertonNewsFeed) June 12, 2025

« Là-bas, Mangala pourrait retrouver du temps de jeu et de la confiance. Deux éléments importants à moins d’un an du début de la Coupe du monde. Car oui, le milieu de terrain de 27 ans compte bien y participer malgré l’énorme concurrence dans ce secteur de jeu (Vanaken, Raskin, Lavia, Onana, Vermeeren, Keita, Tielemans…) », écrit la source sportive.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Mangala est évalué à 18 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. À quelques jours de son passage devant la DNCG, l’OL pourrait continuer à dégraisser et le départ d’Orel Mangala vers la Fiorentina serait une excellente nouvelle pour prouver au gendarme financier du football français que le club de John Textor est financièrement solide.