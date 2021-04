PSG : Le groupe officiel pour affronter Lille avec 8 absents

Publié par Clément le 03 avril 2021 à 10:59

Ce samedi après-midi à 17 heures, le PSG affronte le LOSC à l'occasion du choc au sommet de la Ligue 1. À quelques heures du coup d'envoi, le club francilien a dévoilé le groupe qui défiera Lille LOSC.

Des absents et du suspense avant le Bayern

Le PSG ne pourra pas lever le pied avant son quart de finale aller de Ligue des Champions. Opposés aux Allemands du Bayern Munich dans quatre jours, les Parisiens jouent gros en championnat ce samedi. À égalité avec le Lille LOSC en tête, et avec seulement trois et quatre points d'avance sur l'OL et l'AS Monaco, le Paris Saint-Germain doit prendre ce rendez-vous avec les Lillois avec sérieux. En effet, le vainqueur prendra seul les commandes du championnat français de football tandis qu'un match nul permettrait à Lyon et Monaco de se replacer dans la course au titre !

Mauricio Pochettino a composé un groupe dans lequel ne figurent pas Mauro Icardi, Juan Bernat, Layvin Kurzawa, Alexandre Letellier, Danilo Pereira (blessés), ni Marco Verratti (Covid-19) ; l'Italien est d'ores et déjà forfait pour affronter les Bavarois mercredi soir. Denis Franchi, et Édouard Michut n'ont pas été convoqués. En revanche, le jeune défenseur Abdoulaye Kamara - 16 ans seulement - honore sa première convocation dans le groupe professionnel !

Le groupe du PSG face au LOSC

Gardiens : Navas, Randriamamy, Rico.

Défenseurs : Bakker, Dagba, Diallo, Florenzi, Kamara, Kehrer, Kimpembe, Marquinhos, Pembélé.

Milieux : Di Maria, Draxler, Gueye, Herrera, Paredes, Rafinha, Sarabia, Simons.

Attaquants : Kean, Mbappé, Neymar.