PSG : Tuchel viré de Paris en un temps record en décembre

Publié par Matthieu le 06 avril 2021 à 13:15

Débarqué du PSG en décembre dernier, Thomas Tuchel a vite rebondi en s'engageant avec Chelsea quelques semaines plus tard. Mais l'entraîneur allemand a gardé un souvenir amer de ces derniers jours dans le club parisien, qui l'a remplacé par l'Argentin Mauricio Pochettino. Dans un entretien donné à Sky Sport, celui qui est désormais coach des Blues a détaillé la façon dont son licenciement s'est déroulé, tout en reconnaissant que l'expérience au PSG fut un grand moment de sa carrière.

Un départ du PSG précipité

Tout est arrivé très vite. Selon les propos de Thomas Tuchel, son départ du PSG s'est fait "en deux minutes". À quelques jours de Noël, l'Allemand sent le vent tourner et raconte : "C'était très surprenant, car le 22 décembre, je l'ai ressenti pour la première fois (qu'il pouvait être viré, ndlr) dans la soirée. J'ai eu une conversation avec mon directeur sportif. Et puis une nouvelle fois avant le match du 23 décembre. J'ai senti que cela pouvait être une possibilité, mais cela ne me semblait pas réel. Nous avons gagné 4-0 (face à Strasbourg, ndlr). Ensuite, nous avons eu cette conversation, qui n'a duré que deux minutes, car il ne me restait plus grand-chose à dire non plus." La décision était actée et Tuchel n'avait plus vraiment son mot à dire.

Un rebond rapide à Chelsea

"Puis je me suis levé, j'ai dit qu'il devrait régler le problème et je suis parti, a continué l'ancien entraîneur du PSG. Nous avons ensuite emballé nos affaires et sommes rentrés chez nous pour fêter Noël. Ça n'a pas été agréable pour moi et ma famille. C'était bizarre. On a entendu l'intérêt de Chelsea et je me suis dit que j'allais essayer. On n'a pas eu le temps de réfléchir, d'avoir peur ou d'hésiter. C'était peut-être la meilleure chose..." Toujours en lice en Ligue des champions, le club londonien se bat en Premier League pour s'offrir un ticket pour la prochaine édition. Malgré ce départ précipité, Thomas Tuchel ne regrette pas son aventure parisienne : "C'était une expérience incroyable, un grand club avec des joueurs parmi les meilleurs au monde."