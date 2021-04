Bayern Munich : Benjamin Pavard défie Mbappé et le PSG

Publié par Matthieu le 06 avril 2021 à 16:30

Le Bayern Munich et le PSG se retrouvent en quarts de finale de la Ligue des champions ce mercredi (21h), en Allemagne pour un match aller qui s'annonce bouillant. Mais il y aura des absents des deux côtés. Marco Verratti est positif au Covid-19 côté parisien, tandis que les Bavarois seront privés de leur buteur Robert Lewandowski. Neymar et Kylian Mbappé seront bien présents de leur côté, et l'international français Benjamin Pavard retrouvera un "ami" dans quelques heures, à qui il ne fera aucun cadeau.

"Une revanche" pour le PSG, selon Benjamin Pavard

Le PSG et le Bayern Munich sont de nouveau opposés en Ligue des champions, après la finale remportée en août dernier par les Allemands à Lisbonne (1-0). "Pour le PSG, cela va être une revanche car nous avons gagné la finale, a estimé le latéral droit munichois, Benjamin Pavard. Mais nous sommes plutôt sereins. On a deux matchs à jouer et deux victoires à faire. C’est du 50-50. On s’attend à deux grands matchs face une grosse équipe. Pour moi, c’est du 50-50. La seule réponse, cela sera sur le terrain et il faudra être présent pendant deux matchs." Et face à lui, il pourrait y avoir un certain Kylian Mbappé. "C’est un joueur de classe mondiale et il le prouve en équipe de France et à Paris. C’est mon ami dans la vie de tous les jours, mais ce sera un adversaire ce mercredi. C’est un joueur important pour Paris, mais d’autres peuvent faire la différence. Il ne faut pas se concentrer que sur un seul joueur", a préconisé Pavard.

Faire sans Lewandowski pour le Bayern Munich

Et le Bayern Munich devra faire sans son infatigable buteur, Robert Lewandowski, le Polonais s'étant blessé au genou avec sa sélection. "Cela ne change pas grand-chose à part qu’il n’est pas là et que c’est le meilleur numéro 9 du monde. C’est sûr qu’il nous manque mais on a aussi un gros réservoir et un gros effectif avec Choupo Moting ou avec d’autres joueurs qui peuvent aussi jouer à ce poste. Choupo a fait un très bon match contre Leipzig. On a une grosse équipe, un gros effectif. C’est sûr qu’il nous manque mais on s’adapte et on reste sur la même façon de jouer et on ne se pose pas de question", a jugé Benjamin Pavard. Rendez-vous mercredi à l'Allianz Arena pour ce choc européen.