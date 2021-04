RC Lens : Deux joueurs nominés pour un prix prestigieux

Publié par Melvin le 07 avril 2021 à 16:00

Encore en course pour l’Europe à sept journées de la fin, le RC Lens impressionne cette saison. Les hommes de Franck Haise restent même sur une série impressionnante de 10 matchs sans défaite en championnat. Il va donc de soi que certains joueurs lensois soient désignés pour les traditionnels trophées individuels de fin de saison.

Un trophée remporté par des grandes stars

Dernière en date, la nomination de Gael Kakuta ainsi que de Seko Fofana pour le trophée Marc-Vivien Foé .Cette récompense désigne chaque année le meilleur joueur africain de la saison. Et c’est un euphémisme de dire que le palmarès de ce trophée regorge de sacrés noms. Marouane Chamakh en 2010, Pierre-Emerick Aubameyang en 2013 ou encore Nicolas Pepe en 2019 , ces joueurs ont tous remporté ce fameux trophée.

Une saison en or pour les joueurs du RC Lens ?

Pour Gael Kakuta, c’est la confirmation de son retour au plus haut niveau. En difficulté la saison dernière à Amiens ( 2 buts et 5 passes décisives), l’international congolais s’est relancé à Bollaert. Auteur de 9 réalisations en 29 rencontres, l’ex-Amiénois vit sans contestation possible la meilleure saison de sa carrière sous les couleurs de son club formateur. Il faudra compter aussi sur Seko Fofana dans la course pour le prix Marc-Vivien Foé. Le milieu de terrain ivoirien est devenu, en quelques mois, le patron de la formation lensoise. Logique vu le montant dépensé par les dirigeants Sang et Or sur l’ex-joueur de l’Udinese. Pour remporter ce prix prestigieux, les deux Lensois devront faire face a une forte concurrence avec entre autres la présence de Boulaye Dia, troisième meilleur buteur du championnat. Alors qui succédera au lauréat 2020 Victor Osimhen ? Réponse le 17 mai prochain !

Les 11 joueurs nominés au Prix Marc-Vivien Foé 2021 : Nayed Aguerd (Rennes/Maroc), Farid Boulaya (Metz/Algérie), Andy Delort (Montpellier/Algérie), Boulaye Dia (Reims/Sénégal), Seko Fofana (Lens/Côte d’Ivoire), Idrissa Gueye (PSG/Sénégal), Tino Kadewere (Lyon/Zimbabwe), Gaël Kakuta (Lens/RDC), Alexandre Oukidja (Metz/Algérie), Reinildo (Lille/Mozambique), Karl Toko Ekambi (Lyon/Cameroun).