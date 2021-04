LOSC : Gros coup dur pour Lille OSC dans le sprint final

Publié par ALEXIS le 05 avril 2021 à 21:10

Le LOSC a signé une précieuse victoire contre le PSG (1-0) et a repris la première place de la Ligue 1, samedi. Cependant, l’équipe de Christophe Galtier est frappée d’un gros coup dur, dans la course pour le titre de champion.

LOSC : Jonathan David indisponible plusieurs semaines

La victoire du LOSC sur le Paris Saint-Germain, lors de la 31e journée du championnat, a laissé un arrière goût amer au leader du championnat. Le meilleur buteur des Gones, sorti sur blessure lors du match contre les Parisiens, est sérieusement touché. Il ne rejouera pas avant plusieurs semaines. Dans un communiqué médical, Lille OSC a confirmé la nature de la blessure de l’avant- centre, sans être précis sur la durée de son indisponibilité. « Samedi 3 avril dernier, Jonathan David avait dû être remplacé à la 35e minute de PSG - LOSC (0-1), quelques minutes après avoir subi un tacle d’un joueur parisien (Idrissa Gueye, ndlr). Suite aux examens réalisés, Jonathan David souffre d’une rupture ligamentaire latérale de la cheville droite. Il sera indisponible plusieurs semaines », a indiqué le club nordiste.

Statistiques du buteur de Lille OSC

Jonathan David a été recruté par les Lillois à la Gantoise (Belgique) en août 2020, pendant le mercato d’été dernier. Son transfert a coûté 27 M€. Il est désormais le joueur le plus cher de l’histoire du club. Après une période d’adaptation difficile, l’attaquant de 21 ans a ouvert son compteur-but contre le FC Lorient (4-0), le 22 novembre 2020, lors de la 11e journée de L1. En 31 matchs disputés en L1, il a été titulaire 24 fois, a marqué 10 buts et a délivré 2 passes décisives. Jonathan David est ainsi le meilleur buteur du LOSC, devant le turc Burak Yilmaz, auteur de 9 buts en 21 matchs joués. L’international canadien (22 sélections) a aussi pris part à 8 matchs en Ligue Europa et a offert 2 passes, sans marquer.