PSG Mercato : Un premier départ déjà officialisé à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 07 avril 2021 à 22:30

Le mercato estival est encore loin d’ouvrir ses portes, puisque la saison n’est pas encore terminée. Mais du côté du PSG, certains joueurs pensent déjà à la suite à donner à leur carrière.

Mitchel Bakker ne supporte plus sa situation au PSG

Mitchel Bakker ne supporte plus sa situation au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Joueur le plus utilisé par Thomas Tuchel durant la première partie de saison avec 1329 minutes toutes compétitions confondues, l’ancien arrière gauche de l’Ajax Amsterdam ne joue presque plus depuis l’avènement de Mauricio Pochettino (476 minutes).

Il faut même dire qu'en l’absence de Juan Bernat et Layvin Kurzawa, l’entraîneur argentin accorde sa confiance à Abdou Diallo (défenseur central), reléguant ainsi l’international espoir néerlandais à un rôle de 4e dans la hiérarchie des spécialistes à ce poste. Une situation désormais insupportable pour le défenseur de 20 ans.

« À un moment donné, tu es une sorte de titulaire. Tu as ta valeur pour l'équipe et puis, soudain, tu n'es plus personne du tout. Cela te ronge », a expliqué le protégé de Mino Raiola. Suffisant pour entrevoir un départ de la capitale française ?

Mitchel Bakker prêt à claquer la porte du PSG ?

S’il a dernièrement confié dans les colonnes du média Nos être au bon endroit malgré son faible temps de jeu, Mitchel Bakker ne veut plus continuer à cirer le banc des remplaçants du PSG. Le poulain de Mauricio Pochettino attend donc l’ouverture du marché des transferts pour voir les options qui s’offrent à lui.

« Nous allons jeter un coup d'œil cet été. Quand le marché ouvrira-t-il ? En juin ? Il y a déjà des clubs qui se sont montrés intéressés. Je veux juste jouer chaque semaine. Un club néerlandais ? Je ne pense pas que ce soit le moment », a prévenu le natif de Purmerend. Arrivé durant l’été 2019, Bakker est lié au PSG jusqu’en 2023.