Chelsea : Thomas Tuchel attend déjà le PSG en demi-finales

Publié par Matthieu le 08 avril 2021 à 12:35

Chelsea a pris une très belle option sur la qualification en demi-finales de la Ligue des champions en s'offrant une victoire propre (2-0) sur la pelouse du FC Porto en quart aller. Les joueurs de Thomas Tuchel ont fait le boulot, grâce à des réalisations de Mason Mount et Ben Chilwell. Avant le match retour à Stamford Bridge la semaine prochaine, ce sont donc les Blues qui sont en ballottage très favorable face aux hommes de Sergio Conceição. De quoi rendre fier l'ancien coach du PSG, qui pourrait retrouver les champions de France en demi-finales.

Chelsea fait le boulot à Porto

Mason Mount, le milieu de terrain de Chelsea, a mis les siens sur de bons rails en ouvrant le score en première période à Porto. "On savait que ça allait être un match compliqué. On sait comme c'est dur d'obtenir des occasions contre eux, mais mon équipe a continué à pousser. On a réussi à marquer en première période et en seconde on s'est assuré une victoire confortable, a raconté le Londonien après match. Après la défaite ce week-end 5-2 contre West Bromwich (en Premier League), on a laissé ce match derrière nous, on l'a regardé en vitesse le lendemain mais après on est passé à autre chose. On savait que ce match serait compliqué donc on est arrivé complètement concentrés dessus, déterminés à 100 % pour donner le meilleur de nous-mêmes et c'est ce qu'on a fait ce soir (mercredi)." Une vraie satisfaction alors que Chelsea n'est pour le moment que cinquième au classement du championnat anglais.

Thomas Tuchel fier de son équipe

Pour Thomas Tuchel, cette victoire fait aussi beaucoup de bien. "Le résultat est excellent, évidemment. Cela a été un match très difficile, contre une équipe de Porto très difficile à jouer, avec de grosses individualités, un club fier et une équipe fière et passionnée. Il y a eu beaucoup de moments où on a souffert. Par moments on a fait un bon match, à d'autres on a souffert, on n'était pas bien positionné, mais l'état d'esprit était bon et c'est un excellent résultat. J'étais assez sûr que mon équipe allait réagir car j'avais vu leur réaction déjà dans le vestiaire, donc je n'étais pas inquiet. On a eu beaucoup de bons résultats ensemble, puis une défaite ensemble. Maintenant on a eu une réaction ensemble, ça nous soude davantage et ça accroît notre confiance mutuelle. C'était important pour les gars d'avoir immédiatement un match sans encaisser de but et une victoire", a déclaré l'entraîneur de Chelsea au micro de BT Sport. Lui qui pourrait, avec ses Blues, retrouver le PSG en demi-finales si les Parisiens venaient à confirmer au retour leur beau succès (3-2) à Munich contre le Bayern.