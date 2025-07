Mercato AS Monaco : Le double coup du Bayer Leverkusen à l’ASM !

Le Bayer Leverkusen est sur le point de faire très mal à l’AS Monaco dans ce mercato estival. Le club allemand vise en effet deux joueurs offensifs directement liés au club princier : Maghnes Akliouche et Johan Bakayoko.

Convoité par plusieurs clubs européens, Maghnes Akliouche pourrait finalement poser ses valises à Leverkusen. Selon les informations du journaliste anglais Florian Plettenberg, les vice-champions de Bundesliga sont à fond sur la piste de l’ailier droit franco-algérien de 23 ans. Ils font de lui une cible prioritaire pour renforcer leur ligne d’attaque. À en croire la même source, si aucun accord n’a encore été trouvé, c’est en raison du montant de la clause libératoire.

En effet, l’AS Monaco ne serait vendeur que si le Bayer Leverkusen dégaine une offre de 60 millions d’euros. Pour le club allemand, cette somme est jugée trop élevée par rapport à ses finances. Des discussions sont toujours en cours, dans le but de faire baisser les exigences financières des Monégasques. Pendant ce temps, le Bayer Leverkusen explore une autre piste : Johan Bakayoko.

Si le départ de Maghnes Akliouche représenterait un atout financier pour l’AS Monaco, la présence du Bayer Leverkusen sur le dossier du Belge d’origine ivoirienne n’est pas une bonne nouvelle. Aux dernières nouvelles, le club rouge et noir est également en pole position pour signer le sociétaire du PSV Eindhoven.

