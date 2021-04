OL : Domenech se lâche sur la prestation des Lyonnais !

Publié par Melvin le 09 avril 2021 à 18:15

L'OL s'est fait peur jeudi soir. Opposés au Red Star, pensionnaire de National, les Lyonnais ont tremblé jusqu’à la fatidique séance de tirs au but pour parvenir finalement à s’imposer. Une victoire acquise dans la douleur qui fait écho aux dernières prestations poussives du club présidé par Jean-Michel Aulas. Après une nouvelle performance en dents de scie de la part des hommes de Rudi Garcia, un ancien Lyonnais n’a pas mâché ses mots vis-à-vis du niveau de jeu proposé par les Gones.

« Manque de dignité », « dramatique » , la prestation lyonnaise passé au crible par Domenech

Et cet homme, c’est Raymond Domenech. L’ex-sélectionneur de l’équipe de France n’a pas vraiment apprécié le match de Lyon, mercredi soir et il l'a fait savoir sur La Chaine L’Équipe. « J’avoue que j’ai tremblé. Mais cette équipe de l'OL en ce moment… Mener 2-0 et arriver à se faire remonter par le Red Star, c’est dramatique », tance le désormais consultant. L’ancien technicien nantais a également été très contrarié par la célébration lyonnaise de leur qualification en quarts de finale de Coupe de France. « Je pense qu’ils auraient pu avoir un peu de dignité. Ce n’était pas la peine de montrer une joie extrême en se qualifiant dans ces conditions. Je comprends mais j’ai du mal », déplore-t-il.

Un match qui peut laisser des traces pour l'OL ?

Outre les critiques de Raymond Domenech, un joueur n’a pas caché également sa déception par rapport à la prestation lyonnaise. En effet, à l’occasion de la traditionnelle conférence de presse d’après-match, Maxence Caqueret a ouvertement critiqué la performance des Gones. « Quand on mène 2-0, on n'a pas à se faire peur comme ça et se faire rattraper à 2-2. C'est quelque chose qu'il faudra corriger, ce n'est pas normal », lance le milieu de terrain de l'OL. « On s'est arrêté de jouer, il y avait sûrement moins d'envie alors qu'on faisait face à une très bonne équipe, sur un terrain très compliqué », conclut-il. Les Lyonnais devront montrer un bien meilleur visage, ce samedi soir contre Angers en championnat, pour espérer conserver l’espoir d’être sacré à la fin de la saison.