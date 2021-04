OL Mercato : Rudi Garcia répond à Aulas pour son avenir !

Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2021 à 23:30

Rudi Garcia était en conférence de presse ce jeudi avant le match contre le RC Lens comptant pour la 31e journée de Ligue 1. Alerté par son président Jean-Michel Aulas sur son avenir, l’entraîneur de l’OL est revenu sur sa situation personnelle.

Rudi Garcia affiche sa sérénité face aux rumeurs

« La situation n'a pas évolué. On a pris la décision de ne pas décider avant la fin de la saison. On a dans l'esprit d'aller le plus haut possible (… ) La meilleure solution (pour Garcia) c'est de rester sur notre analyse. Moins on se précipite pour décider et plus on est serein », expliquait récemment Jean-Michel Aulas.

De son côté, le technicien français assure n’avoir aucune crainte en ce qui concerne son futur sur le banc de l’Olympique Lyonnais. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’ancien coach de l’OM sait qu’il lui faudra mettre toutes les chances de son côté pour convaincre sa direction.

« Si on échange sur mon avenir avec le président ? Non parce que ça, c’est votre jeu à vous. J’ai vu que vous lui aviez encore posé la question. C’est normal, vous êtes dans votre rôle. Mais comme le président a répondu, on a été clair entre nous depuis bien longtemps. On vous a toujours dit ce qui allait se passer. Ça me fait assez sourire à chaque fois de vous voire faire cette demande. On est d’une grande sérénité par rapport ça », a déclaré le natif de Nemours.

Autrement dit, Garcia ne se préoccupe pas de son avenir chez les Rhodaniens même si les rumeurs continuent à le donner partant à l’issue de la saison en cours, peu importe le classement des Lyonnais.

Christophe Galtier à la place de Rudi Garcia ?

D’après les révélations du quotidien Le Parisien, l’ex-coach de l’AS Roma vit ses derniers mois au Groupama Stadium. Jean-Michel Aulas et son directeur sportif Juninho auraient fait de Christophe Galtier le grand favori pour être le prochain patron du banc de la formation lyonnaise. Ancien adjoint d’Alain Perrin entre 2007 et 2008, celui qui a en charge l’équipe de Lille OSC connaît bien la maison de l’OL et plaît énormément à Aulas.

Arrivé en 2019, Garcia ne devrait donc pas être reconduit par sa direction.