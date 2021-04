PSG - Bayern : Mauricio Pochettino donne le ton pour le choc

Publié par Ange A. le 10 avril 2021 à 23:15

Le Paris Saint-Germain a réussi sa dernière répétition avant de défier le Bayern Munich mardi prochain. Samedi, le PSG a dominé le RC Strasbourg (1-4) à La Meinau. Entraîneur parisien, Mauricio Pochettino s’attend tout de même à un match d’un autre acabit contre les Allemands.

Le PSG se rassure avant de retrouver le Bayern

Fort de son succès (2-3) à l’Allianz Arena, le Paris Saint-Germain s’est rassuré avant de retrouver le Bayern Munich mardi au Parc des Princes. Samedi, le PSG a étrillé le RC Strasbourg (1-4) à La Meinau lors de la 32e journée de Ligue 1. Auteur d’un doublé contre le Bayern, Kylian Mbappé a ouvert le score à la 16e minute de jeu. Pablo Sarabia (27e), Moise Kean (45e) et Leandro Paredes (79e) sont les autres buteurs parisiens. Grâce à ce succès, Paris conserve sa deuxième place et revient à trois unités du Lille OSC, leader du championnat. Satisfait du résultat des siens, Mauricio Pochettino s’est projeté sur le choc qui attend ses hommes mardi au Parc. Le coach parisien reste sur ses gardes.

Paris parti pour souffrir contre le Bayern ?

Le coach du Paris Saint-Germain s’attend à un nouveau match retour compliqué comme contre le FC Barcelone. « Notre objectif, c'est d'être prêts mardi […] C’est pour moi la meilleure équipe du monde que l’on va affronter mardi. On va souffrir pendant 90 minutes mais au bout, notre objectif, c’est de gagner et de se qualifier », a confié l’entraîneur du PSG au micro de Canal+. Le mystère persiste toujours autour de la participation de Marquinhos, blessé aux adducteurs à Munich. Contre le RCSA, Mauricio Pochettino n’a pas pris de risque en remplaçant Keylor Navas à la mi-temps. La chaîne cryptée indique le portier costaricien souffrait de douleurs musculaires. Reste plus qu’à savoir s’il tiendra sa place contre le Bayern.

De « bonnes » nouvelles de Munich

Contrairement au Paris Saint-Germain, le Bayern Munich ne s’est guère rassuré avant son déplacement au Parc. Les hommes d’Hans Dieter-Flick ont été accrochés samedi à domicile par l’Union Berlin (7e de Bundesliga). Après la rencontre, le coach bavarois a indiqué que Jérôme Boateng a été remplacé à cause de problèmes à un genou. À noter que Kingsley Coman a également cédé sa place car « touché à la tête du péroné ». Rien de rassurant pour le Rekordmeister qui devra encore composer sans Robert Lewandowski.