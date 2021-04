PSG Bayern : Grande nouvelle pour Pochettino avant le choc ?

Publié par JEAN-LUC D le 11 avril 2021 à 13:11

L’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino et ses hommes s’apprêtent à recevoir le Bayern Munich pour le quart de finale retour de la Ligue des champions. À quelques jours de ce choc européen, le technicien argentin peut déjà avoir le sourire.

Deux retours d’envergure pour le PSG ?

Malgré l’absence de certains cadres, Mauricio Pochettino et le Paris Saint-Germain sont allés s’imposer sur la pelouse du Bayern Munich (3-2), mercredi soir, dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Testés positifs à la Covid-19, Marco Verratti et Alessandro Florenzi étaient absents du groupe parisien pour le voyage à Munich. Mauro Icardi, Juan Bernat, Layvin Kurzawa, tous blessés, avaient aussi manqué ce rendez-vous, et Leandro Paredes était suspendu.

Mais alors qu'approche le match retour de ce choc européen, l’infirmerie du PSG commence à libérer certains de ses pensionnaires et non des moindres. En effet, l’émission Téléfoot assure ce dimanche que le milieu de terrain italien, Marco Verratti, et son compatriote Alessandro Florenzi ont été testés négatifs au dernier test réalisé par le club de la capitale. Verratti devrait même « participer à une partie de la séance collective du jour », explique le journaliste Julien Maynard. Florenzi, lui, serait attendu au Camp des Loges lundi. Pochettino pourrait ainsi voir son groupe s’élargir pour la réception du Bayern.

Marquinhos forfait contre le Bayern Munich

Si Marco Verratti et Alessandro Florenzi sont sur le chemin du retour, le Paris Saint-Germain pourrait par contre se passer des services de son capitaine Marquinhos mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes. Victime d’une lésion à l'adducteur après son but contre le club allemand, le défenseur central brésilien « serait très probablement absent » pour le retour contre l’équipe d’Hansi Flick. Téléfoot annonce aussi qu’il « y aura une place à prendre entre Di Maria et Kean sur le flanc droit de l'attaque. »