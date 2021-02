PSG : Ça se précise pour Marco Verratti avant Barcelone

Publié le 15 février 2021 à 05:45

Le PSG affronte le FC Barcelone ce mardi pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions. Absent depuis deux rencontres, Marco Verratti pourrait signer son retour contre les Blaugranas.

Enfin une bonne nouvelle pour le PSG avant Barcelone ?

Opposé à l’OGC Nice samedi, le Paris Saint-Germain a réussi sa dernière répétition sur le fil. Le PSG s’est imposé (2-1) sur la pelouse du Gym. Julian Draxler (22e) et Moise Kean (76e) sont les buteurs parisiens de la soirée. Cette rencontre contre Nice servait d’ultime répétition pour les hommes de Mauricio Pochettino. Mardi, ils vont signer leur retour en Ligue des champions contre le FC Barcelone. La rencontre compte pour les huitièmes de finale aller de la C1. Pour cette affiche, le technicien argentin devra se passer d’Angel Di Maria et Neymar Jr. En revanche, il pourrait enregistrer une bonne nouvelle avec le possible retour de Marco Verratti.

Marco Verratti espéré au Camp Nou

Touché après une grosse semelle de Dimitri Payet lors de la dernière journée, Marco Verratti a été ménagé lors des deux derniers matchs du PSG. Mercredi en Coupe, il n’avait pas été convoqué par Mauricio Pochettino. Idem samedi contre l’OGC Nice. Le Parisien assure néanmoins que le milieu italien a pris part à la séance d’entraînement de dimanche sans gêne. Pour le journal francilien, le numéro 6 des Rouge et bleu postule même pour une place de titulaire contre le Barça. Ce qui constituerait enfin une bonne nouvelle au moment où les deux équipes vont se retrouver sur la scène européenne, quatre ans après la célèbre remontada.

Contrairement à Paris, le FC Barcelone a déroulé avant de signer son retour en Ligue des champions. Les Blaugranas ont dominé Alavès au Camp Nou samedi en Liga. Lionel Messi y est notamment allé de son doublé. De quoi alerter la défense parisienne.













Par Ange A.