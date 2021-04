OL Mercato : Juninho sur la piste d’une pépite en Serie A

Publié par ALEXIS le 12 avril 2021 à 15:40

L’ OL est parmi les nombreux courtisans d’un jeune milieu de terrain du Genoa. L’intérêt de Juninho pour la pépite italien a été confirmé par son agent.

Mercato : l' OL bien présent sur la piste Nicolo Rovella

L’ OL prépare son mercato estival. Benoît Cherou (responsable du recrutement) et son équipe prospectent partout et Juninho (directeur sportif) est à l’affût pour les bonnes affaires. Parmi les nombreuses pistes attribuées au club rhodanien figure celle menant à Nicolo Rovella, un joueur prometteur du Genoa. Selon les propos de l’agent de ce dernier, l’Olympique Lyonnais est sur la longue liste des prétendants de son protégé. « De nombreux clubs le suivent : Lyon, l’Atlético de Madrid, l’Inter Milan », a confirmé Beppe Riso dans Tuttosport.

« On verra ce qui est le mieux pour lui à l’avenir », a prévenu l'agent italien. Bien avant, Beppe Riso a fait les éloges de son joueur en disant : « Il est jeune, mais il a une grande personnalité et a tout d’un vrai grand joueur. Je connais bien Nicolo Rovella. Plus le niveau est élevé, plus il est excité et performant.»

Rappelons que le joueur natif de Segrate (en Lombardie) est prêté à la Juventus jusqu'à la fin de la saison. Le club turinois souhaite le transférer définitivement, selon la source, à la fin de cette saison. « La perspective de le voir en concurrence avec les milieux de la Juventus la saison prochaine ne me fait pas peur », a assuré Beppe Riso.

Qui est Nicolo Rovella, cette cible de l'Olympique Lyonnais ?

Nicolo Rovella est un milieu défensif de 19 ans formé au Genoa. Il est international Espoir Italien (4 sélections). Depuis le 29 janvier 2021, il est prêté à la Juventus jusqu’à fin juin 2021. De février à ce jour, il a disputé à 15 matches en Serie A et a été titulaire 10 fois pour un but marqué sous le maillot de la Vieille Dame.

Liée aux Griffons jusqu’au 30 juin 2024, la cible de l’ OL vaut 4 M€ sur le marché des transferts, selon l’estimation de Transfermarkt. Cependant, le club logé au stade Luigi-Ferraris pourrait demander plus, vu la longue liste de clubs lancés aux trousses du joueur.