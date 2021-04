ASSE Mercato : Un ex-joueur du Stade rennais en difficulté ciblé

Publié par ALEXIS le 13 avril 2021 à 16:20

Les faibles moyens de L’ ASSE au niveau financier lui ferme la porte au recrutement et se voit contraint de fixer son objectif sur les dossiers à faibles coût sur le marché. Un joueur ayant fait ses classes au Stade Rennais mais cependant en fin de contrat en Angleterre cet été intéresserait Claude Puel.

ASSE : Les yeux de Puel rivés sur Kamil Grosicki ?

À l’ ASSE, le manager général et la cellule recrutement sont en alerte maximale afin de trouver de jeunes joueurs prometteurs à coup réduit pour intégrer l’équipe stéphanoise. Cette politique du club ligérien faisant la part belle aux jeunes joueurs est impulsée par Claude Puel, l’entraîneur et manager général. Toutefois, ce dernier n’est pas totalement fermé à l’arrivée de joueurs non dépourvu d’expérience afin d’apporter leur touche technique et encadrer les plus jeunes.

C’est ainsi qu’Anthony Modeste (32 ans) est arrivé à l’AS Saint-Étienne en janvier dernier, sous la forme d’un prêt afin de renforcer l’attaque des Verts. Sur cette lancée, Claude Puel serait en embuscade pour attirer Kamil Grosicki gratuitement à l’ ASSE, selon les informations de The Sunday Mirror. En effet, ce dernier est en fin de contrat à West Bromwich Albion en juin 2021.

Qui est le milieu de terrain courtisé ?

Kamil Grosicki (32 ans) est un international polonais. Il compte plus de 83 capes (17 buts) avec la sélection de son pays natal. Il a joué en Ligue 1 pendant 3 saisons consécutives entre 2014 et 2017. Il avait disputé 92 matches avec le Stade rennais pour 15 buts marqués et 13 passes décisives délivrées toutes compétitions confondues.

En janvier 2017, le SRFC l’avait transféré à Hull City pour 9 M€. Depuis janvier 2020, il évolue sous le maillot des Gaggies. Vers la porte de sortie des WBA, Grosicki a fait uniquement 3 brèves apparitions en Premier League (149 minutes de jeu cumulées) cette saison.