Stade Rennais Mercato : Ancien du SRFC, le FC Lorient veut Grosicki !

Publié par Timothy le 19 janvier 2022 à 16:04

Un ancien joueur du Stade Rennais est en passe de retrouver la Bretagne. Le FC Lorient a formulé une offre à Kamil Grosicki passé par le SRFC.

SRFC Mercato : Une premier offre du FC Lorient pour Grosicki

Le Polonais de 33 ans, Kamil Grosicki, qui a fait le bonheur des supporters du Stade Rennais entre 2014 et 2017, est en passe de rejoindre un autre club breton. En effet, le FC Lorient suit de très près la situation de l'ailier. D'après les informations de Ouest-France, les Merlus auraient formulé une première offre comprise entre 200 000 et 300 000 euros au club de Pogon Szczecin, actuel 2e de première division polonaise, qui aurait été refusée.

Néanmoins, les négociations se poursuivent, car l'international polonais (83 sélections, 17 buts) aurait donné son accord pour rejoindre le club breton. Le FC Lorient devra faire face à l'intransigeance de Pogon Szczecin, qui ne compte pas lâcher son buteur à moins de recevoir une offre revue à la hausse. La presse polonaise indiquait, lundi, un montant de 500 000 euros, plus 300 000 euros en cas de maintien du FC Lorient en Ligue 1.

L'effectif de Pélissier en quête d'un profil offensif

18e au classement Ligue 1, le FC Lorient a nécessairement besoin de se renforcer lors de ce mercato hivernal, afin d'éviter une relégation en Ligue 2. L'arrivée d'un joueur offensif dans l'effectif de Christophe Pélissier est d'autant plus nécessaire que le club morbihannais dispose actuellement de la pire attaque du championnat, avec seulement 15 buts inscrits.

Auteur de 3 buts et 4 passes décisives en 13 apparitions depuis le début de la saison, Kamil Grosicki est arrivé à Pogon Szczecin l'été dernier, après un passage à West Bromwich Albion lors de la saison 2020-2021. Il est actuellement sous contrat avec le club polonais jusqu'en 2023. Espoir du football polonais depuis ses débuts, Grosicki a par ailleurs débuté sa carrière au Pogon Szczecin avant de prendre la direction du Legia Varsovie. Kamil Grosicki est un joueur offensif qui évolue le plus souvent dans le couloir droit. Il se décrit d'ailleurs lui-même comme " un joueur assez rapide et capable d'éliminer en un contre un ".

Reste à savoir si le FC Lorient formulera une prochaine offre au club polonais pour faire venir Kamil Grosicki dès cet hiver. En parallèle, le club breton tente d'enrôler l'attaquant international malien de 22 ans, Ibrahima Koné, qui évolue actuellement en Norvège à Sarpsborg 08.