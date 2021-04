OM Mercato : Message d’Henrique à Longoria sur son futur

Publié par ALEXIS le 15 avril 2021 à 12:22

Transféré du Brésil à l’ OM l’été dernier, Luis Henrique est confronté à un souci d’adaptation en Ligue 1. Toutefois, il espère pouvoir s’imposer au sein du club phocéen. Interrogé par La Provence sur son futur, il ne se sent pas concerné par un départ rapide de Marseille.

OM : Luis Henrique scelle son avenir à celui de Marseille

Luis Henrique a signé à l’ OM en septembre 2020 pour 5 ans. Il a débarqué de Três Passos au Brésil pour 8 M€. Il est donc évidemment dans une période d’acclimatation et joue très peu. Encore jeune, l’ailier gauche est patient et espère progresser, puis s’imposer à l’Olympique de Marseille. À la question de savoir s’il compte rester longtemps sur la Canebière, le prometteur brésilien a répondu cash : « oui, c’est ce que j’espère le plus ». Lié au club phocéen jusqu’au 30 juin 2025, le joueur de 19 ans pourrait voir sa cote monter et dépasser les 8 millions d'euros actuels. En d'autres termes, il représente une potentielle plus-value pour les Marseillais s'il parvient à briller au Vélodrome.

Le Brésilien est sorti progressivement du banc de touche

Luis Henrique a peu joué sous les ordres d’André Villas-Boas. Sorti du banc de touche par l’entraîneur intérimaire Nasser Larguet, il a désormais la confiance de Jorge Sampaoli. Pour preuve, il a disputé les 5 derniers matchs de l’ OM en championnat avec le nouveau coach des Phocéens. Mieux, il était titulaire contre le Dijon FCO (2-0) et le Montpellier HSC (3-3). Depuis son arrivée à Marseille, la pépite brésilienne a disputé 18 matchs toutes compétitions confondues, soit 13 en L1, 3 en UEFA Europa League et 2 en coupe de France. Il a délivré 4 passes décisives mais n’a pas encore marqué de but sous le maillot des Olympiens.