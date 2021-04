PSG Transfert : De nouveaux indices sur le dossier Mbappé

Publié par ALEXIS le 22 avril 2021 à 16:55

Kylian Mbappé va-t-il rester au PSG ou rejoindra-t-il le Real Madrid de Florentino Pérez et Zinedine Zidane ? Un des proches du buteur parisien s’est avancé sur la situation.

Mercato, PSG ou Real Madrid : « tout peut arriver »

Kylian Mbappé avait signé au PSG et non au Real Madrid à l’été 2017, grâce en partie à Luis Ferrer, alors recruteur pour le club de la capitale. Il avait trouvé l’argument juste (coupe du monde 2018) pour convaincre le champion de France avec l’AS Monaco de rester en France. En fin de contrat en juin 2022 et disposant d’une proposition du Paris Saint-Germain pour prolonger son bail, l’attaquant de 22 ans va encore devoir prendre une décision.

Le Real Madrid est toujours intéressé par ses services, quatre ans après sa tentative ratée. Alors quel choix va faire Kylian Mbappé à l'issue de sa longue période de réflexion ? Même Luis Ferrer, celui qui avait convaincu Mbappé de signer au PSG, n’a pas de réponse claire en ce moment. « Nous sommes actuellement dans une période où la famille et le club négocient », a-t-il confié en exclusivité à Goal ce jeudi, tout en laissant la porte de sortie grande ouverte. « Tout peut arriver d'ici juin », a-t-il lâché.

En réflexion, le buteur parisien songe aux résultats

Le recruteur, par ailleurs toujours proche du buteur Tricolore, a confirmé l’intérêt de « clubs les plus puissants d'Europe » pour ce dernier, mais le champion du monde a le droit de se donner un temps précieux de réflexion. Selon Luis Ferrer, « les résultats influencent aussi, c'est pourquoi Kylian Mbappé tarde » à prendre sa décision. « Il faut une réflexion entre les deux parties », a-t-il admis pour finir.