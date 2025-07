Chelsea-PSG : Une présence surprise pour la finale

Le MetLife Stadium sera le théâtre d’un PSG-Chelsea déjà historique en finale de la Coupe du monde des clubs. La présence confirmée de Donald Trump apporte une dimension inattendue à cette affiche déjà explosive.

Chelsea-PSG: Donald Trump, invité inattendu au MetLife

Gianni Infantino l’a confirmé : Donald Trump sera présent ce dimanche au MetLife Stadium pour assister à la finale entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. Un soutien de poids pour cette Coupe du monde des clubs 2025 organisée aux États-Unis, et un signal fort à l’approche de la Coupe du monde 2026.

« Le président Trump adore le football », a rappelé le patron de la FIFA, qui justifie cette présence qui renforce la portée mondiale de l’événement. Cette venue du président américain s’accompagne d’un renforcement des mesures de sécurité autour du stade, dans un New Jersey qui se prépare à accueillir l’une des affiches les plus attendues de l’année.

2000 supporters parisiens attendus

Malgré ce contexte sécuritaire renforcé, environ 2000 supporters parisiens feront le déplacement pour soutenir le PSG. Un rassemblement est prévu dès 9 heures au bar Football Factory, au pied de l’Empire State Building, avant un départ groupé en bus vers le MetLife Stadium à 11 heures. Une organisation minutieuse, indispensable face aux contraintes de sécurité, qui témoigne de l’enthousiasme intact des fans parisiens avant ce rendez-vous crucial.

La FIFA promet un spectacle d’avant-match digne d’une finale mondiale. Robbie Williams et Laura Pausini interpréteront « Desire », le nouvel hymne de la FIFA, tandis que Michael Buffer lancera la soirée avec son légendaire « Let’s get ready to rumble ». À la mi-temps, J Balvin, Doja Cat, Tems et Emmanuel Kelly assureront le show, rappelant l’ambiance des célèbres mi-temps de SuperBowl.

Chelsea-PSG ne sera pas seulement un choc sur le terrain. Entre spectacle, présence politique et ferveur des supporters, cette finale s’annonce comme un moment charnière dans l’histoire de la Coupe du monde des clubs.