Vente OM : Troublante révélation sur la vente de l'équipe Marseillaise

Publié par JEAN-LUC D le 23 avril 2021 à 20:11

Mercredi, une source proche du dossier vente OM a annoncé dans les colonnes de So Foot que l’ Olympique de Marseille était bel et bien vendu par Frank McCourt. Mais si l’affaire est loin d’être impossible, les choses pourraient finalement être tout autre.

Vente OM, l'affaire bouclée avec l’Arabie Saoudite ?

« L’ OM est vendu, et l’officialisation est pour bientôt. Quand la thèse Boudjellal-Ajroudi est devenue populaire en juillet 2020, je savais que c’était impossible parce que la vente OM avait été mise en stand-by. En plus, je savais qu’Ajroudi n’était pas crédible financièrement", annonçait la source source anonyme du média. Cette personne poursuit en ajoutant : "Ça a pris du temps parce que McCourt a agacé les acheteurs, à vouloir sortir par la grande porte et faire croire que c’est lui qui va permettre à l’ OM de se relever…»

Alors qu’il avait assuré qu’il n’était pas vendeur, le milliardaire américain Frank McCourt aurait finalement accepté de passer la main et l’Olympique de Marseille devrait bientôt passer sous pavillon saoudien. Le nom du prince Al Walid Bin Talal étant de plus en plus évoqué pour prendre les rênes du club français. Pas vraiment selon un spécialiste du Golfe.

Vente OM, finalement un vrai coup de bluff ?

En effet, profitant d’une longue interview avec So Foot, Raphaël Le Magoariec, doctorant en géopolitique du Golfe spécialisé dans le sport, a expliqué que même si la possibilité de voir l’Arabie Saoudite faire son entrée dans le divertissement n’est pas une hypothèse à balayer irrémédiablement du revers de la main, les rumeurs d’une cession de l’Olympique de Marseille pourraient ne pas être vraiment sérieuses.

« Je crois que la question de Classico du Golfe est un fantasme d’Européens. En réalité, cette rivalité-là se concentre et s’affirme déjà sur les terrains sportifs du Golfe. Le moment d’après épidémie est propice aux investissements et notamment dans le domaine du divertissement. Mais l’OM, il s’agit peut-être d’un coup de bluff, lors d’une période d’instabilité vécue par le football européen, pour tenter d’acquérir un grand club français. Le nom d’Al Walid, c’est vouloir susciter la confiance et masquer le vrai visage des investisseurs pour se protéger en cas d’échec. OM ou pas, ils veulent imposer une nouvelle image reliée à la Vision 2030, une sorte de nouveau Dubaï », a expliqué Raphaël Le Magoariec.

Arrivé à la tête du club marseillais en octobre 2016, Frank McCourt est donc toujours le seul patron des Blanc et Bleu.