PSG Mercato : 7,25M€, Leonardo prêt à lâcher sa première offre

Publié par JEAN-LUC D le 26 avril 2021 à 13:10

Le mercato estival n’ouvrira ses portes que le 9 juin prochain, mais au PSG, Leonardo s’activerait déjà en coulisses sur certains dossiers chauds. Aux dernières nouvelles, le directeur sportif du Paris Saint-Germain s’apprêterait à lancer sa première offensive.

Le PSG prêt à tout pour Memphis Depay ?

La proposition du PSG pour Memphis Depay dévoilée ?

En fin de contrat à l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay envisagerait sérieusement de rejoindre le FC Barcelone où son compatriote Ronald Koeman aimerait l’associer à son attaque la saison prochaine. Mais l’arrivée deà la présidence du club culé aurait totalement réduit les chances pour l’international néerlandais de débarquer au Camp Nou. En négociations avec Lionel Messi en vue d’une prolongation, le nouveau boss du Barça aurait fait de la venue de Sergio Agüero sa principale priorité afin de convaincre la Pulga de rester. Le dossierne serait donc plus une priorité pour les dirigeants barcelonais. D’ailleurs, ESPN révèle que la formation espagnole aurait fait une proposition salariale inférieure aux 480 000 euros mensuels que l’ancien ailier de Manchester United perçoit actuellement à Lyon. Une offre jugée insignifiante par le joueur de 27 ans. Le Paris Saint-Germain voudrait donc profiter de cette situation pour convaincre le numéro 10 des Gones de rallier la capitale à la fin de la saison. Et Leonardo serait prêt à faire ce qu’il faut pour parvenir à ses fins dans ce dossier.

En effet, le média sportif américain assure que si le Barça ne compte pas casser sa tirelire pour le protégé de Jean-Michel Aulas, le Paris Saint-Germain serait prêt à lui dérouler le tapis rouge pour faire plaisir à Neymar et Kylian Mbappé, qui apprécieraient énormément le coéquipier de Houssem Aouar. Toujours selon la même source, un contrat de quatre ans avec un salaire annuel de 7,25 millions d’euros, soit un peu plus de 600 000 euros par mois, serait même d’ores et déjà dans les tuyaux pour le natif de Moordrecht. Reste maintenant à savoir si Memphis Depay voudra porter le maillot du PSG et rester en Ligue 1 pour la suite de sa carrière.